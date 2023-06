Vihti Race -kilpasarjan ilmoittautuminen on avattu

Vihti Race, Vihdin kunnan suosittu seikkailutapahtuma, järjestetään uudistettuna lauantaina 9. syyskuuta 2023. Vihti Race kokoaa yhteen aktiivisia liikkujia, seikkailunhaluisia urheilun harrastajia ja kaikenikäisiä ihmisiä, jotka nauttivat hauskasta ja iloisesta yhdessä tekemisestä. Tapahtuma tarjoaa kaksi sarjaa: perinteisen ja haastavan kilpasarjan seikkailuhenkisille ja uutuutena koko perheen retkisarjan.

Kilpasarjassa on tavoitteena testata fyysistä kuntoa, tiimityöskentelyä ja strategista ajattelua. Kisa käydään kolmen hengen joukkueissa ja reitti kuljetaan pyörällä. Kilpasarjan lähtö tapahtuu Nummelan Hiidenkirnun pesäpallostadionilta klo 8, ja kisan kesto on noin 12 tuntia. Osallistumisen ikäraja on 18 vuotta. Kilpasarjan osallistumismaksu on 150€ joukkueelta, sisältäen kisaeväät ja materiaalit. Mukaan mahtuu 50 joukkuetta.

Uusi koko perheen retkisarja tarjoaa mahdollisuuden viettää hauskan päivä ulkona Nummelan maisemissa. Retkisarjassa liikutaan pyöräillen, tutustuen samalla Vihdin monipuolisiin harrastusmahdollisuuksiin. Retkisarja alkaa klo 10, ja sen kesto on vapaavalintainen 1-4 tuntia. Retkisarjaan osallistuminen ei maksa mitään. Joukkueisiin voivat osallistua kaikenikäiset, ja ilmoittautuminen retkisarjaan tapahtuu kisapäivänä.

Vihti Race -tapahtuman koordinoinnista vastaa Vihdin kunta. Uudistetuista seikkailusarjoista vastaa Liikuttava Vihti, joka koostuu kokeneista tapahtumajärjestäjistä, Juha Uusitalosta ja Henrikki Halmeesta.

Tapahtuma tarjoaa osallistujilleen mahdollisuuden kokea unohtumattomia seikkailuja kauniissa Vihdin maisemissa. Vihti Race haluaa säilyttää suositun seikkailutapahtuman perinteen, kasvattaa sen näkyvyyttä ja tarjota mielenkiintoisia ja haastavia kokemuksia kaikille osallistujille.

