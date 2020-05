Vihti Race -seikkailun ilmoittautuminen käynnissä

Jo kahdeksatta kertaa järjestettävä Vihti Race -seikkailu kannustaa liikkumaan yhdessä ystävien kanssa. Tapahtuman teemana on tänä vuonna ”Mistä Vihti tunnetaan”. Seikkailussa esitellään Vihdin kuntaa ja sen lähialueita.

Kaikkiaan seikkailutapahtuma kestää 24 tuntia jakaantuen kolmeen kestoltaan kuuden tunnin etappiin. Osallistujat liikkuvat kolmen henkilön joukkueina pääsääntöisesti polkupyörillä. Joukkueiden tavoitteena on löytää rastipaikoille vihjeiden ja karttojen avulla sekä suorittaa rasteilla toiminnallisia ja tietoaiheisia tehtäviä. Matkan varrella on myös kylmärasteja, joiden suorittaminen on vapaaehtoista.

Vihti Race järjestetään 7.–8. elokuuta. Joukkueet voivat ilmoittautua seikkailuun 7. kesäkuuta asti.

Tapahtuman osallistumismaksu on 100 euroa joukkueelta, sisältäen majoituksen, ruoat ja materiaalit. Mukaan mahtuu 40 joukkuetta (120 henkilöä). Osallistujien alaikäraja on 15 vuotta.

Lisätietoja tapahtumasta löytyy Facebookista: Facebook.com/vihtirace

Ilmoittautumaan pääsee tämän linkin kautta: www.vihti.fi/ilmoittautumiset