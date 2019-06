Viiltäjä-Jackin murhat joutuvat uuteen valoon JP Koskisen Storytel Original -äänikirjasarjassa

Psykologinen kauhutarina Hautakello vie mukanaan mysteerien sävyttämään Eurooppaan 1800-luvun lopussa.

Storytel julkaisi kesäkuun alussa JP Koskisen kirjoittaman uuden Storytel Original -äänikirjasarjan Hautakello. Hurja kertomus on sekoitus oikeita historiallisia tapahtumia, vanhoja tutkimuksia ja niiden fiktiivisiä tulkintoja. Voiko kuoleman portista kulkea kahteen suuntaan? Onko joillakin ihmisillä kuolematon sielu, ja jos on, niin miksi?

Päähenkilö Axel Svart on uransa alussa oleva taidemaalari, joka ei kykene muistamaan lapsuudestaan juuri mitään. Kun hänen rakastettunsa kuolee, Axel ryhtyy epätoivoiseen tekoon, joka sotii kaikkia luonnonlakeja vastaan.

Sitten Axel pakenee Pariisin kautta sumuiseen Lontooseen. Hän ystävystyy taidemaalari Walter Sickertin kanssa ja alkaa selvittää omaa menneisyyttään ja punnita tekojaan.

”1880-luvulla lähes kaikki tuntui mahdolliselta. Ihminen tunkeutui

tieteen ja mystiikan välimaastoon ja murtautuminen toiseen ulottuvuuteen

tuntui olevan vain ajan kysymys”, kirjailija JP Koskinen kuvailee.

Sarjassa Lontoota vaivaa outojen ilmiöiden lisäksi Whitechapelissa riehuva sarjamurhaaja, joka viiltelee prostituoituja kuoliaaksi. Viiltäjä-Jackin tarina herääkin Hautakellossa uudella tavalla eloon suomalaisen taideopiskelijan silmin.



”Taustatyötä tehdessäni aloin epäillä, ettei tämä olekaan tarina, vaan karmiva totuus”, Koskinen kertoo.

Hautakellossa on kymmenen noin tunnin mittaista jaksoa, ja sarjan lukee näyttelijä Raiko Häyrinen.

JP Koskinen on julkaissut muun muassa useita romaaneja ja lastenkirjoja. Storytelille hän on ennen Hautakelloa kirjoittanut Storytel Original -sarjat Ruosteinen sankari 1 ja 2 sekä Valkoinen kevät. Ruosteinen sankari on saamassa jatkoa ensi syksynä.

Storytel Original -äänikirjasarjat on kirjoitettu suoraan kuunneltaviksi. Suomen Storytel julkaisee kotimaisia ja käännettyjä Storytel Original -äänikirjasarjoja niin aikuisille kuin lapsille sekä podcasteja. Sarjat ovat kuunneltavissa vain Storytel-kirjapalvelussa.