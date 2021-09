Viisas ja elämänläheinen opas perheiden arkeen

Pienen lapsen oppimiskyky on ilmiömäinen. Varhaislapsuudessa omaksutut toimintamallit ohjaavat lasta läpi elämän. Lapsi tarvitsee vanhempiaan ja muita aikuisia tukemaan kasvussa ja kehityksessä, jotta hän pystyy myöhemmin elämässään tekemään oikeita valintoja ja ottamaan vastuuta.

Miten minusta tulee minä avaa lapsuuteen näkökulman, joka korostaa perheen ja lapsuuden merkitystä elämäntaitojen ja tunnetaitojen oppimisessa. Kirjassa käydään elämänläheisesti ja lukuisin esimerkein läpi sitä, miten vanhemmat voivat olla voimavaroja ja tukipilareita varhaisten vuosien aikana.

Miten minusta tulee minä on tarkoitettu käsikirjaksi, johon voi aina tarttua ja syventyä. Kirja soveltuu erinomaiseksi oppaaksi niin vanhemmille kuin isovanhemmillekin.

Annukka Oiva-Kess on työskennellyt neuvolapsykologina, erityisalueenaan lasten mielenterveyden ennaltaehkäisevä toiminta. Myöhemmin hän on toiminut organisaatioiden kehittäjänä ja konsulttina sekä henkilöstöjohtajana kansallisissa ja kansainvälisissä organisaatioissa.



Eeva-Liisa Kronqvist on pitkän työuran tehnyt yliopisto-opettaja ja konsultti, erityisalueenaan pienten lasten kasvu, kehitys ja sen tukeminen. Hänen tutkimusalueenaan on ollut varhainen oppiminen, lasten yhteistyö ja vuorovaikutus. Kronqvist on julkaissut kehityspsykologiaan ja varhaiseen oppimiseen liittyviä oppikirjoja ja artikkeleita.

