Viron nykykirjallisuus ja mm. lastenkirjallisuuden tuoreet suomennokset esillä Turun Kirjamessuilla

Turun Kirjamessujen teemana on 100-vuotisjuhlavuottaan viettävä Viro. Turun Messukeskuksessa 5.–7.10.2018 nähdään maan nykykirjailijoita laajalta rintamalta. Mukana ovat esimerkiksi Kai Aareleid, Paavo Matsin, Valdur Mikita ja Andrei Ivanov. Ohjelmaa tuottavat Viro-instituutti Suomessa, Viron Suomen-suurlähetystö, Tuglas-seura ja Suomen Viro-yhdistysten liitto. Viro-teemakokonaisuuden suunnittelussa on mukana Jenni Haukio.

− Lähihistoria näkyy vahvasti Viron kirjallisuudessa, työstetään auki niitä kohtia, joissa ennen on ollut hiljaisuus, vaikeneminen. Mutta käsitellään myös virolaisuuden syviä juuria. Huomion arvoista on, että Virossa kirjoitetaan ja julkaistaan todella paljon. Siellä on syntynyt ihan uusi, suomalaisille vielä melko tuntematon kirjailijasukupolvi – ja he ovat nyt esillä Turun Kirjamessuilla, kertoo Suomen Viro-instituutin toiminnanjohtaja Sanna Immanen.

Lukuisissa messukeskusteluissa kohtaavat virolaiset ja suomalaiset kirjailijat. Lukijat pääsevät jututtamaan naapurimaan kirjailijoita bloggaajatapaamisissa.

Kauno- ja tietokirjallisuuden lisäksi messuilla on mukana suosittua Viro-aiheista matkakirjallisuutta. Maan lastenkirjallisuutta taas on suomennettu melko vähän, mutta syksyllä on tulossa käännöksiä, jotka pääsevät esille Turun Kirjamessuilla.

Viro huomioi messujen lapsikävijät ja heille on tulossa mm. työpajapuuhaa.

Tiedote ja kuvat kirjailijoista:

