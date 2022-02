Visit Vihti uudistui – Welcome to Adventureland

- Uudistustyötä on tehty intensiivisesti viime kuukausien aikana. Löysimme projektiin yhteistyökumppaniksi mainostoimisto Dirtyn, joka toteutti kotisivuston sekä loi matkailulle oman, raikkaan visuaalisen ilmeen. Se pohjautuu kunnan brändiin ja jatkaa Vihdin tarinaa dynaamisella tavalla, kertoo kunnanjohtaja Erkki Eerola.

Uuden matkailubrändin sydäminä ovat nyt vihtiläiset elämykset ja ajatus omatoimimatkailijan seikkailusta.

- Suomi on täynnä toinen toistaan kauniimpia matkailupaikkakuntia. Halusimme, että uusi brändi kiteyttää onnistuneesti juuri Vihdille ominaiset vahvuudet: meillä omatoimimatkailija voi kokea ainutlaatuisen seikkailun, joka rakentuu alueen moni-ilmeisestä ja monimuotoisesta luonnosta kansallispuistoineen, 500 vuotta vanhasta kulttuurista, hyvistä paikallisista palveluista, alueen matkailuyrityksistä sekä innostavista tapahtumista, Eerola jatkaa.

Anna sivustosta palautetta

Visit Vihdin kehitystyö jatkuu yhä. Sivuston sisältö pohjautuu osittain edellisen kotisivuston materiaaleihin, ja sinne lisätään kevään aikana tietoja muun muassa Vihdin kylistä ja retkeilykohteista.

Käy tutustumassa uuteen VisitVihti.fi-sivustoon ja anna meille siitä palautetta maaliskuun loppuun mennessä tämän lomakkeen kautta. Samalla lomakkeella voi toimittaa myös oman matkailuyrityksensä tietoja, jos havaitsee niissä muutostarpeita. Kaikkien yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan lippuja heinäkuussa järjestettävään Hiidenkirnu Festival -tapahtumaan, jossa esiintyvät muuan muassa JVG, Sanni ja Eppu Normaali.

Vihdin sijainti pääkaupunkiseudun kupeessa ja eri liikenneyhteyksien varrella on erinomainen, joten matkailuelinkeinon kasvattamiseen on alueella suuri potentiaali.

- Vihdin matkailuyrittäjät ovat aktiivisesti ja menestyksellisesti kehittäneet omia palveluitaan ja tuotteitaan siten, että ne vastaavat matkailijoiden tarpeisiin. Haluamme kunnassa tiivistää yhteistyötä entisestään paikallisten matkailuyrittäjien kanssa, jotta olemassa olevat mahdollisuudet saataisiin toteutumaan, sanoo kunnan elinkeinopäällikkö Mika Partanen.

Retkeilytuotteet saatavilla Globe Hopen tehtaanmyymälästä – tuotto ohjataan vihtiläisten luontokohteiden kehittämiseen

Tuotesarjaan kuuluvat ensi vaiheessa Globe Hopen Naali-istuinalusta (22 €), Hanki-pipo (35 €) ja Mate-kevytreppu (29 €). Tuotteiden myynnistä saatava tuotto ohjataan lyhentämättömänä kunnan vastuulla olevien retkeilykohteiden kehittämiseen: esimerkiksi laavujen, nuotiopaikkojen ja polkujen parannustöihin.

- Oman tuotesarjan kehittäminen on määritelty kunnassa strategiseksi toimenpiteeksi, ja koemme, että vastuullisesti tuotettujen, retkeilyyn liittyvien tuotteiden teema istuu uuteen Visit Vihdin brändiin erinomaisesti. Heti ensimmäisestä tapaamisesta lähtien tuntui vahvasti siltä, että Globe Hope on itsestään selvä yhteistyökumppani sarjan toteuttajaksi. Toivomme, että asiakkaat löytävät nämä laadukkaat tuotteet ja että niistä on iloa ja hyötyä seikkailuilla, suuntautuvatpa ne sitten Vihdin upeaan luontoon tai muihin kohteisiin, sanoo Erkki Eerola.

- Tämä on ollut meille kiva ja hedelmällinen yhteistyö, jota on ollut mukava tehdä. Valmistamme tuotteita, jotka todistavat sen, että vastuullisuus on jokaisen ulottuvilla oleva valinta. Olemme Globe Hopella myös ylpeitä vihtiläisyydestä. Vihdin luonto on minulle henkilökohtaisesti kovin tärkeä ja alun perin sen ansiosta Vihtiin aikoinani tulin, toimitusjohtaja Seija Lukkala kertoo.

Oman istuinalustansa, piponsa tai reppunsa voi ostaa Globe Hopen tehtaanmyymälästä Nummelasta (Harjutie 14). Kaikki sarjan tuotteet on valmistettu ylijäämä- tai kierrätysmateriaaleista Globe Hopen toiminta-ajatuksen mukaisesti. Tuoteperhettä laajennetaan myöhemmin.

Tuotteet