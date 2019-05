Voi Poppis, miten makeat synttärit!

Linnanmäen Huvipuisto täyttää maanantaina 69 hupivuotta. Huvittelijat pääsevät pyörähtelemään Poppis-laitteessa maksutta ja maistelemaan upouutta syntymäpäivädonitsia.

Linnanmäen Huvipuisto on hauskuuttanut suomalaisia jo huimat 69 vuotta. Linnanmäen historia juontaa juurensa vuoteen 1950, jolloin huvipuisto avattiin helluntaina. Tuolloin Linnanmäellä oli kaksi ketjukarusellia, lastenkaruselli, Radioautorata, Peilikabinetti, kaksi pelihallia, tanssilava, kaksi kioskia, 300-paikkainen sirkusvarieteeteltta, kahvila, ulkonäyttämö sekä pieni lastenalue.

Sittemmin huvipuiston laite- ja palvelutarjooma on kehittynyt valtavasti ja Linnanmäki on muodostunut Suomen suosituimmaksi matkailukohteeksi. Syy olemassaololle on edelleen sama. Linnanmäkeä ylläpitää ja kehittää Lasten Päivän Säätiö, jonka tehtävänä on kerätä varoja suomalaiselle lastensuojelutyölle. Olemassaolonsa aikana säätiö on lahjoittanut perustajajärjestöillensä yli 100 miljoonaa euroa.

Maanantaina 27.5.2019 huvipuisto saavuttaa kunnioitettavan 69 vuoden iän. Asiakkaat kutsutaan juhlistamaan huvipuistoa herkullisen hauskoin menoin.

- Olemme iloissamme siitä, että olemme saaneet ilahduttaa asiakkaitamme jo yli kuudenkymmenen vuoden ajan! Juhlan kunniaksi värikkäässä Poppis-laitteessa pääsee pyörähtelemään maksutta koko päivän ajan, Linnanmäen toimitusjohtaja Pia Adlivankin kertoo iloissaan.

Laitehuvittelun lisäksi Linnanmäellä maistellaankin upouusia makuja. Hupimestarit ovat suunnitelleet huvipuiston nimikkodonitsin syntymäpäivän kunniaksi. Lintsi-donitsin makuun pääsee kauden uutuuskahvila Cafe Donitsissa. Herkkuleivonnaisen voi napata myös mukaan kotimatkalle – herkkuhupimestarit tietävätkin, että yhden kun maistaa, ei voi olla haluamatta lisää!

Syntymäpäivänä huvipuistossa vietetään Meet & Greet -viikkoja, ja ohjelmalava Estradilla voi tavata klo 14-15 tubettaja Julia Ahosen. Tapahtuma on maksuton ja huvipuistoon on ilmainen sisäänpääsy.