Vuoden 2021 Musica nova Helsingin ensimmäiset konsertit julki

Musica nova Helsingin ohjelmassa nähdään Kaija Saariahon varhainen näyttämöteos Study for Life. Simon Steen-Andersenilta kuullaan Keskustakirjasto Oodiin sijoittuva Run Time Error sekä kulttiteos Black Box Music. Suomen suurinta nykymusiikkifestivaalia juhlitaan 2.–10.2.2021.

Joka toinen vuosi järjestettävän Musica nova Helsingin residenssisäveltäjinä kuullaan ruotsalaista Lisa Streichia sekä tanskalaista, sittemmin berliiniläistynyttä Simon Steen-Andersenia. Festivaalin Polytopia-teeman innoittajana toimii kreikkalainen säveltäjä, matemaatikko ja arkkitehti Iannis Xenakis.

Palkittu säveltäjä ja multimediataiteilija Steen-Andersen rakentaa Keskustakirjasto Oodiin Xenakisin ikonisten Polytopes-teosten hengessä version teossarjastaan Run Time Error. Videotaidetta, musiikkia ja liikettä yhdistävä tilausteos Run Time Error luo audiovisuaalisen mallinnuksen Oodista ja vie musiikilliselle tutkimusmatkalle ainutlaatuisen rakennuksen arkkitehtuuriin. Oodin Maijansalin konsertissa kuullaan muun muassa Steen-Andersenin musiikkia myös elektroakustisen musiikin kokoonpano defunensemblen esittämänä.

Kamariorkesteri Avanti! Puolestaan esittää Suvilahden Tiivistämössä Steen-Andersenin kulttimainetta nauttivan monimediateoksen Black Box Music. Tekijänsä tunnetuimpiin kuuluvassa teoksessa videoidut kädet johtavat yleisön ympärille levittäytyvää liveorkesteria. Illan aikana kuullaan Steen-Andersenin lailla sukupolvensa palkituimpiin säveltäjiin kuuluvan italalialaisen Clara Iannottan teos Limun.

Kansallisoopperassa saa kantaesityksensä ranskalaisen La Chambre aux échos -musiikkiteatteriryhmän tuottama ja Aleksi Barrierén ohjaama neljän teoksen kokonaisuus Between. Illan aikana kuullaan Kaija Saariahon varhainen näyttämöteos, Musica nova -festivaalilla vuonna 1981 ainoan esityksensä saanut Study for Life sekä viulukonsertto Graal Théâtren ohjattu versio. Yhdessä Sebastian Hillin ja Matias Vestergårdin uusien teosten kanssa kokonaisuudesta syntyy puhutteleva, hiljaisuuden ja kesyttämättömien voimien ooppera. Sibelius-Akatemian sinfoniaorkesteria johtaa Clément Mao-Takacs.

“Saariahon ensimmäisen näyttämöteoksen uusi esitys Musica novassa 40 vuoden jälkeen on yksi festivaalin ehdottomista kohokohdista. Minusta teos on myös esimerkki Musica novan Helsinki Polytopes -teossarjaan kulminoituvasta Polytopia-teemasta – se on musiikin, valon, ajan ja näyttämötaiteen sekä erilaisten äänien ja aiheiden yhdistelmä”, sanoo festivaalin taiteellinen johtaja André de Ridder.

Osana Taideyliopiston Sibelius-Akatemian järjestämää urkufestivaalia kuullaan niin ikää Streichin, Xenakisin ja Saariahon teoksia. Helsingin kamarikuoro puolestaan esittää latvialaissyntyisen säveltäjätähden Eugene Birmanin yhteiskunnallisesti virittyneen teoksen State of the Union, joka vyöryttää kuulijan päälle meditatiivisen virran sukupuuttoon kuolleiden eläinlajien nimiä, TV-mainoslauseita, Yhdysvaltain armeijan operaatioiden nimiä ja kristillisen oikeiston hokemia.

Musican novan toisen residenssisäveltäjä Lisa Streichin musiikkiin sukeltaa muun muassa Suomalainen barokkiorkesteri. Streichin viime vuonna kantaesitetty Händeküssen (Käsisuudelmia) kuvittelee, miltä tanssiminen tuntuu kuuron ihmisen kokemuksessa. Musica novassa kuullaan myös useita teemasäveltäjä Xenakisin teoksia. Kamarimusiikin tulkintaan erikoistunut Zagros Ensemble esittää Xenakisin Plekto-teoksen huilulle, klarinetille, lyömäsoittimille, pianolle ja sellolle. Focus on Liza Lim -kokonaisuus nostaa lisäksi esiin palkitun australialaissäveltäjän musiikkia.

Musica novan aikana myös yläasteikäiset nuoret säveltävät arkkitehtuurin innoittamina osana Kuule, minä sävellän! -hanketta ja konserttia yhteistyössä Arkkitehtuurimuseon ja Aalto-yliopiston arkkitehtiopiskelijoiden kanssa. Kokonainen-festivaali taas etsii uutta residenssisäveltäjää ensimmäistä kertaa järjestettävän Musequal Composer Competition -kilpailun kautta.

Musica nova Helsingin ohjelma julkistetaan ja lipunmyynti käynnistyy osissa loppu- ja alkuvuoden aikana. Lisätiedot ja lippuinfot nyt julkistetuista konserteista löytyvät osoitteesta musicanova.fi. Kaikki festivaalin konsertit suunnitellaan ajantasaiset yleisörajoitukset ja muut turvajärjestelyt huomioiden. Muutokset mahdollisia.

Festivaalin pääjärjestäjinä toimivat Helsingin juhlaviikot, Helsingin kaupunginorkesteri, Tapiola Sinfonietta, Suomen kansallisooppera ja -baletti, Yleisradio (Radion sinfoniaorkesteri) ja Suomen Säveltäjät.