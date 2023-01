Vuoden 2022 McDonald’s -ravintolapäällikkö työskentelee Imatran McDonald’sissa

Repon työpaikka Imatran McDonald’s työllistää noin 35 työntekijää.

”Hyvä asiakaskokemus on Janille toiminnan ydin, ja sitä on parannettu keskittymällä tehokkaaseen ja nopeaan palveluun. Imatran ravintolan toiminta on kehittynyt sekä asiakaskokemuksen että palveluaikojen mittareilla Janin aktiivisen tavoitteiden seurannan ja tiimin kannustamisen ansiosta”, Imatran McDonald’s-yrittäjä Vesa Särkkä sanoo.

Ravintolapäällikkö Jani Repon mukaan pienellä paikkakunnalla korostuu henkilökunnan viihtyvyyden lisäksi myös hyvä asiakastyytyväisyys. Hän lähettää kiitokset etenkin ravintolan asiakkaiden suuntaan.

”Saamani tunnustus lämmittää erittäin paljon. Arvostan palkintoa erityisesti siksi, että olen palvellut asiakkaita 20 vuotta tässä samassa ravintolassa. Näitä palkintoja ei pysty kuitenkaan yksin voittamaan, vaan siihen tarvitaan koko tiimin panosta. Haluankin tässä samalla kiittää koko työyhteisöä”, Repo sanoo.

Vuoden McDonald’s -ravintolapäällikön valintaperusteita olivat muun muassa henkilökunnan viihtyvyydestä huolehtiminen, työtyytyväisyyden kasvattaminen sekä asiakasmäärien ja myynnin erinomainen kehittyminen.

”Jani on erinomainen esimerkki osaavan ravintolapäällikön merkityksestä ravintolalle. Hänen sitoutuneisuutensa ja periksiantamattomuutensa näkyvät Imatran ravintolan jokapäiväisessä toiminnassa. Ravintolalla on ollut selkeät tavoitteet, ja menestymisen avaimena Jani on osannut hyödyntää oman tiiminsä vahvuuksia”, Suomen McDonald’sin toimitusjohtaja Olli Johansson sanoo.

McDonald's tarjoaa mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla; noin 90 prosenttia ravintolapäälliköistä on aloittanut uransa ravintolatyöntekijänä.

Vuoden McDonald’s-ravintolaksi tuli valituksi Kauniaistentien McDonald’s Espoossa, ja Vuoden McDonald’s-yrittäjäksi valittiin jo kolmatta kertaa peräkkäin Marko Saurén, joka omistaa viisi McDonald’s-ravintolaa pääkaupunkiseudulla ja Lohjalla. Hän on myös vuoden ravintolaksi valitun Kauniaistentien McDonald’s-ravintolan yrittäjä.