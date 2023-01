Vuoden McDonald’s-ravintola on Espoon Kauniaistentie

McDonald’sin Vuoden ravintola -tunnustus on jaettu tänä vuonna Espoon Kauniaistentien Mäkkärille. Noin 60 henkilöä työllistävä ravintola on osoittanut esimerkillistä toimintaa sekä myynnin että asiakas- ja työntekijäkokemuksen kehittämisessä. Ravintolan omistaa McDonald’s-yrittäjä Marko Saurén, ja sen ravintolapäällikkönä työskentelee Gaidy Alavere.

”Kauniaistentie on yksi 2020-luvun menestystarinoistamme. Se on Suomen kärkeä niin palveluajoissa kuin asiakaskokemuksessakin, ja sen myynti on kasvanut erityisesti kahden viime vuoden aikana. Ravintolassa vieraillessa kokemus on erinomainen”, sanoo Suomen McDonald’sin toimitusjohtaja Olli Johansson.

Vuoden ravintola -palkinnon valinnassa korostui ravintolan kunnioittava ja arvostava työkulttuuri.

”Kauniaistentien ravintolan koko työkulttuuri on rakennettu McDonald’s-organisaation arvoille. Kaikki kunnioittavat ja arvostavat toisiaan, ja sen tuntee ravintolassa vieraillessa. Henkilöstön kehittäminen on tässä ravintolassa kaiken keskiössä”, Johansson sanoo.

”Palkinto on pitkäjänteisen työn tulos. Olemme yhdessä henkilökunnan kanssa olleet luomassa ravintolaan avointa ja rakentavaa työkulttuuria. Kaikki kannustavat ja haastavat toisiaan eteenpäin. Olen todella ylpeä meidän ihmisistämme,” Kauniaistentien McDonald’sin ravintolapäällikkö Alavere sanoo.

Myös Vuoden yrittäjä -tunnustus Marko Saurénille

Espoolainen Marko Saurén valittiin jo kolmantena vuonna peräkkäin vuoden McDonald’s- yrittäjäksi. Saurén on ollut mukana Suomen McDonald’sin toiminnassa yli 35 vuoden ajan muun muassa ketjun operatiivisena johtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Yrittäjänä hän on toiminut vuodesta 2015 lähtien.

Saurén omistaa Espoon Kauniaistentien McDonald’sin lisäksi myös Helsingin Pukinmäen, Kivikon, Vantaan Kaivokselan ja Lohjan Lempolan McDonald’s-ravintolat. Saurénin ravintolat työllistävät yhteensä noin 350 henkilöä.

Vuoden McDonald’s -ravintolapäälliköksi valittiin Jani Repo, joka työskentelee Imatran McDonald’s-ravintolassa.