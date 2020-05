Vuoden Omakotiasukas on tervakoskelainen Arto Seppälä − innokas tapahtuma-aktiivi ja mies tuhansien linnunpönttöjen takana

Vuoden 2020 Omakotiasukkaaksi on valittu omakotiaktiivi Arto Seppälä Hämeestä. Valinta tehtiin kuudennen kerran. Omakotipäivää vietetään valtakunnallisesti lauantaina 2.5., ja liitto kannustaa liputtamaan päivän kunniaksi.

Omakotiliitto kiittää Arto Seppälää aktiivisuudesta monissa jäsenyhdistyksissä, toimikunnissa ja hallituksessa, laajojen yhteistyöverkkojen luomisesta sekä Omakotiliiton näkyvyyden lisäämisestä useilla messuilla.

”Arto Seppälällä on pitkäaikaiset luottamustehtävät liitossa sekä piirijärjestössä, ja hän on toiminnallaan tehnyt Omakotiliittoa laajalti tunnetuksi. Arton toiminnassa korostuu liiton edun lisäksi pyyteetön jäsenten palveleminen”, kertoo Omakotiliiton puheenjohtaja Ari Rehnfors valinnasta.

Seppälää on myös kiittäminen tuhansista linnunpöntöistä ympäri Suomen, sillä hän on ideoinut valtakunnallisen Linnulle koti -kampanjan, joka on aktivoinut useita jäsenyhdistyksiä linnunpönttötalkoisiin. Seppälä toimi myös viestintätoimikunnan puheenjohtajana, kun Omakotiliiton jäsenlehteä uudistettiin, ja puheenjohtajuus jatkuu edelleen. Seppälä on aktiivinen Tervakosken omakotiyhdistyksessä, Forssan seudun omakotiyhdistyksessä sekä Omakotiliiton Hämeen piirissä.

Seppälä luonnehtii itseään yhdistysaktiiviksi, jonka intohimona ovat erityisesti messut ja tapahtumat. Hän nauttii uusien yhteistyökumppanuuksien solmimisesta. ”Sitä kautta saadaan jäsenille tärkeitä etuja ja luodaan kiinnostavia, monipuolisia tapahtumia. Lisäksi olen saanut itse hyviä kavereita yhteistyökumppaneista.”

Hän sai kipinän messu- ja tapahtumatoimintaan jo isältään, joka kiersi työnsä puolesta paljon messuja ja otti pienen poikansa usein mukaan. Seppälän omakin perhe on kiertänyt messuilla mukana. Tervakosken omakotiyhdistyksen puheenjohtajana Seppälä on ollut kymmenen vuotta. ”Yhdistystoiminta on rikastavaa, saa olla erilaisten ihmisten kanssa tekemisissä ja oppii valtavasti eri asioista”, hän sanoo.

Seppälä asuu Hämeen Tervakoskella itse rakentamassaan omakotitalossa, ja nauttii taajaman rauhasta hyvien palvelujen äärellä. Koti on tärkeä paikka, ja hämäläiset perinteet ovat sydäntä lähellä. Kodin hyvä sijainti Riihimäen ja Hämeenlinnan välissä on tärkeä paljon liikkeellä olevalle miehelle. Työ lentokentällä on vuorotyötä, joten liikkumisen täytyy olla vaivatonta.

Omakotiasuminen on suurimmalle osalle suomalaisista halutuin asumismuoto, selviää Omakotiliiton tutkimuksesta*. Oma piha, luonnonläheisyys ja riittävästi tilaa asumiseen ovat suurimmat syyt omakotitaloon haluamiselle. Myös mahdollisuus toteuttaa itseään, kuten toive autotallista, elokuvahuoneesta tai omasta saunasta, houkuttaa. Omakotiasujista yli 70 % tutkimukseen vastaajista oli täysin tyytyväisiä asumisolosuhteisiinsa, ja heillä oli myös kaikkein vähiten muuttoaikeita suhteessa muissa asumismuodoissa asuviin, selviää tutkimuksesta.

Arto Seppäläkin arvostaa omassa talossa eniten juuri omaa rauhaa, oman alueen ja tontin hallintaa sekä tilaa olla. ”Omassa talossa saa rauhassa touhuta. Ja kyllä sauna ja autotalli ovat tärkeitä paikkoja. Koti on rauhan tyyssija”, hän kiteyttää.

Vuoden Omakotiasukkaan valinta liittyy valtakunnalliseen Omakotipäivään, jota vietetään 2.5.2020. Valinnan on tehnyt Omakotiliiton hallitus.



*Omakotiliiton teettämässä tutkimuksessa selvitettiin 18–75-vuotiaiden asumistoiveita ja -tyytyväisyyttä. Kyselyyn vastasi 1 556 henkilöä eri puolilta Suomea.