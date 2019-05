Vuoden vahvin rakentaja on Pirkanmaan Pro-Rakennus Oy

Stark haluaa kehittää rakennusalaa materiaalitoimijan roolissa. Vuoden alussa Stark liittyi Aalto yliopiston Building 2030 konsortioon, jonka visiona on varautua rakentamisen toimialaan kohdistuviin tulevaisuuden muutoksiin – kuten digitalisaatioon, nopeaan kaupungistumiseen ja ilmastonmuutokseen – ja samalla varmistaa, että rakennusalan liiketoiminta on myös jatkossa kestävällä pohjalla. Myös rakentamisen laadusta puhutaan paljon. Tästä lähtökohdasta, ja ohjatakseen huomiota sille, että Suomessa on laaja joukko vahvoja, kunnianhimoisesti ja laadukkaasti rakentavia rakentajia ja rakennusliikkeitä, Stark lähti yhteistyössä Radio Novan kanssa etsimään Vuoden vahvinta rakentajaa.

Vuoden vahvin rakentaja Teemu Varheenmaa näkee, että laadukas rakentaminen on laadukkaiden materiaalien, työtaitojen ja työtapojen summa.

- Kilpailussa pyysimme ilmiantamaan rakennusliikkeitä ja rakentajia, jotka ovat tehneet työnsä poikkeuksellisella ja ilahduttavalla laadulla ja ammattitaidolla, kertoo Starkin toimitusjohtaja Harri Päiväniemi. Vuoden vahvimmaksi rakentajaksi satojen ilmiantojen joukosta valikoitui Pirkanmaan Häijäältä käsin toimiva Pirkanmaan Pro-Rakennus Oy.



Hyvää rakennustapaa noudattaen ja kunnioittaen Pirkanmaan Pro-Rakennuksen kilpailuun ilmiantaja kertoi perusteissaan mm. seuraavaa:



- Rakentaja ei oio missään kohtaan rakennusvaiheessa ja jälki on laadukasta - mitä sen pitääkin olla.



Valinnan suoritti rakennustarvikeyritys Starkin asiantuntijaraati. Tyytyväisten asiakkaiden lausunnot ja perustelut painoivat Vuoden vahvin rakentaja –valinnassa. Perusteluiden mukaan Pirkanmaan Pro-Rakennus Oy hoitaa kaikki hankkeensa alusta loppuun, rakentaen esimerkillisesti, sekä hyvää rakennustapaa noudattaen ja kunnioittaen. Pirkanmaan Pro-Rakennuksen toimitusjohtaja Teemu Varheenmaa oli ilahtunut huomionosoituksesta:



- Loistofiilis tästä voitosta ja kunnianosoituksesta. Takana toistasataa erilaista hanketta. Ulkopuolinen tunnustus tuntuu erittäin hyvälle. Laadukas rakentaminen muodostuu Teemu Varheenmaan mukaan laadukkaista materiaaleista ja työtaidoista ja työtavoista; - Eräs tärkeä osa-alue rakentamisessa on tietysti myös kosteudenhallinta, toteaa Varheenmaa. Tiiveys kertoo rakentamisen laadusta. Meillä tiiveysmittaus toteutetaan kaikissa kohteissa ulkopuolisen sertifioidun tiiveysmittaajan toimesta. Nykyisillä määräyksillä toteutetuissa rivitaloissa olemme päässeet taloyhtiön ostoenergiassa alle 50 kWh/m2 vuosi. Tämä sisältää myös asuntojen lämpimän käyttöveden tuotannon sekä yhtiön valaistukset.



Starkin toimitusjohtaja Harri Päiväniemi nosti palkintoa toimitusjohtaja Teemu Varheenmaalle ojentaessaan esille voittajayrityksen laadukkaan työn ja ammattitaidon.



- Yrityksenne on tehnyt työnsä laadukkaasti ja vahvalla ammattitaidolla, tuottaen asiakkailleen lisäarvoa. On ilo ja kunnia ojentaa tämä tunnustus Vuoden 2019 vahvimmalle rakentajalle, Pirkanmaan Pro-Rakennus Oy:lle. Lisätietoja:



Harri Päiväniemi, Stark Suomi Oy, puh. 040 643 1800

Teemu Varheenmaa, Pirkanmaan Pro-Rakennus Oy, puh. 040 687 9626



Stark on mukana Aalto yliopiston vetämässä Building 2030 -hankkeessa, jonka tehtävänä on kehittää Suomen rakennussalalle visio vuodelle 2030 ja edistää sen toteutumista.

Vuoden vahvin rakentaja Teemu Varheenmaa näkee, että laadukas rakentaminen on laadukkaiden materiaalien, työtaitojen ja työtapojen summa.