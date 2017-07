Vuoristoradan juhlapäivää 13.7. vietetään, vierahaksi ystävät ja tutut kutsutaan

6.7.2017 08:22 | Lasten Päivän Säätiö/Linnanmäki

Linnanmäen Huvipuiston puinen Vuoristorata täyttää torstaina 13.7. kunnioitettavat 66 vuotta. Syntymäpäivän kunniaksi Linnanmäki tarjoaa Vuoristoradan kyydit maksutta juhlapäivän ajan.

Vuoristorata on kaikkien aikojen suosituin laite Linnanmäellä, jossa sukupolvi toisensa jälkeen on nauttinut vauhdin hurmasta. Linnanmäen Vuoristoradan avajaisia juhlittiin 13.7.1951 ja valmistuessaan se oli Pohjoismaiden suurin vuoristorata. Yhdysvaltalainen vuoristoratakerho American Coaster Enthusiasts on julistanut Vuoristoradan virallisesti ’klassikoksi’. Nämä vaatimukset täyttää enää vain 8 rataa Euroopassa ja noin 30 rataa koko maailmassa.

- Klassikkoradan vaatimuksissa on määritelty mm. puu radan rakennusmateriaalina, asiakkaan vapaa mahdollisuus valita oma paikkansa, yhtenäinen penkki sekä turvapuomi vaunuissa, jarrumiehenä vuodesta 2002 saakka toiminut Tuomas Paunonen kertoo.

Linnanmäen Vuoristorata on 960 metriä pitkä ja sen pisin lasku on 48 metriä. Junat vedetään vaijerilla ylös, jonka jälkeen jarrumies säätelee vauhtia jarrustaagista eli kahvasta. Jarrumiehestä riippuen jokainen kierros on siis aavistuksen erilainen. Linnanmäellä jarrumiehiä työskentelee kesän aikana noin kaksikymmentä, juhlapäivänä työvuorossa on peräti 8 jarrumiestä.

- Tavallisena päivänä rataa ajetaan kahdella tai kolmella junalla, mutta nyt juhlapäivänä on käytössä varmasti ainakin osan päivästä neljä junaa. Laiturilla oleva laiturimies vastaa junien lähettämisestä ja toimii ikään kuin liikenteenohjaajana, Paunonen kertoo.

Vuoristorata pyörii kesän aikana noin 47 000 kierrosta. Kun Vuoristorata aikoinaan avattiin, pidettiin sitä niin hurjana, että ensimmäiset jarrumiehet palkattiin armeijan lentäjien joukosta työn vaativuuden takia. Nykyisin jarrumiehen tehtävään hakeudutaan Linnanmäen muiden kausitehtävien kautta, mutta tiettyä hurjapäisyyttä työ edelleen vaatii.

- Vuoristoradasta on tullut vuosien saatossa jo Linnanmäen symboli. Mikä olisikaan parempi tapa juhlistaa tuota upeaa puurataa kuin tarjoamalla sen kyydit juhlapäivänä kaikille veloituksetta, Linnanmäen toimitusjohtaja Pia Adlivankin iloitsee.