Vuosnaisten uusi Ahvenanmaan yhteysalusliikenteen laituri otetaan käyttöön Kustavissa

Tällä viikolla tehdään päällystystöitä mm. E18 moottoritiellä Raadelman ja Skarppakullan välillä 7.6.2021 14:34:06 EEST | Tiedote

Maanantai-iltana 7.6.2021 alkavat päällystystyöt E18 moottoritiellä Kaarinan Raadelman ja Turun Skarppakullan välillä. Tie on päällystettävällä kohteella nelikaistainen. Päällystystöitä tehdään vain toisella ajoradalla ja toinen kaista on koko ajan liikenteen käytössä. Työmaan kohdalla on myös alennettu nopeusrajoitusta. Päällystystyöt tehdään ilta- ja yöaikaan ja kestävät kesäkuun loppuun asti. Tielläliikkujien on syytä varautua liikenteen hidastumiseen tietyömaan läheisyydessä sekä liikenteen hetkelliseen pysäyttämiseen.