Wihurin rahaston kokoelmat esille Kiasmaan 2022

Kiasma, Rovaniemen taidemuseo ja Jenny ja Antti Wihurin rahasto toteuttavat yhteistyössä näyttelyn, joka esittelee nykytaidetta Wihurin rahaston taidekokoelmasta. Näyttely avautuu Kiasmassa vuoden 2022 lokakuussa ja siirtyy vuonna 2023 Rovaniemen taidemuseoon Korundiin.

Rovaniemen kaupungille lahjoitettu Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelma on yksi Suomen merkittävimmistä nykytaidekokoelmista. Yli 3400 teosta sisältävä kokoelma antaa varsin laajan kuvan suomalaisesta nykytaiteesta 1960-luvulta tähän päivään saakka. Kokoelmaan hankitaan sekä nuorempien taiteilijoiden että jo ansioituneempien tekijöiden teoksia.



Tulevassa näyttelyssä Kiasmassa kokoelmaa esitellään laajasti, mutta aivan erityisesti näyttely nostaa esille kokoelman Pohjois-Suomesta kotoisin olevien tai siellä asuvien ja työskentelevien taiteilijoiden teoksia. Näyttelyn kuratoinnista vastaa Kiasman kokoelmatiimi, Saara Hacklin, Kati Kivinen ja Satu Oksanen, Rovaniemen taidemuseon henkilökunnan tuella.



”On ollut kiinnostavaa tutustua Wihurin rahaston monipuoliseen ja runsaaseen kokoelmaan, johon kuuluu monia meille Kiasmassa jo tuttuja taiteilijoita ja teoksia, mutta jonka kautta meille on myös avautunut kiinnostava näkymä pohjoissuomalaiseen nykytaiteeseen. Suunnittelemamme teosvalikoima korostaa kokoelmassa vahvasti läsnä olevia luonnon ja identiteetin teemoja,” kuvailee Kiasman kokoelmaintendentti Kati Kivinen tulevaa näyttelyä.



Näyttely jatkaa Kansallisgallerian ja Wihurin rahaston vuonna 2017 alkanutta yhteistyötä. Sen näkyvin muoto ovat olleet Kansallisgallerian museoissa Kiasmassa, Ateneumissa ja Sinebrychoffin taidemuseossa vuosittain järjestetyt Wihuri-päivät, joiden aikana rahasto on tarjonnut ilmaisen sisäänpääsyn kaikkiin kolmeen museoon. Vuonna 2022 tulee kuluneeksi 80 vuotta Jenny ja Antti Wihurin rahaston perustamisesta.