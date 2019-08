Wuosisatamarkkinat tuovat Vihtiin yli 10 000 kävijää yhden päivän aikana – Tontinmetsästys vetää kävijöitä kunnan teltalle

Vihdissä järjestetään lauantaina 24.8.2019 klo 10.00 - 16.30 jo 13:tta kertaa perinteiset Wuosisatamarkkinat. Tämä Vihdin suurin yleisötapahtuma houkuttelee vuosittain yli 10 000 kävijää nauttimaan lämminhenkisestä ja iloisesta markkinatunnelmasta idylliseen Vihdin kirkonkylään.

Markkinapäivän ytimen muodostavat perinteisesti markkinakojut, jotka tarjoavat ostettavaksi laajan valikoiman käsitöitä, vanhoja tuotteita, vanhan ajan tyyliin ja tekniikoilla valmistettuja tuotteita sekä luomu- ja lähituotannon herkkuja. Tänä vuonna markkinoille on tulossa yli 200 myyjää eri puolilta Suomea. Wuosisatamarkkinat järjestää SuurVihdin Kilta ry yhteistyössä Vihdin kunnan kanssa.



Tontinmetsästystä tosissaan, mutta ei vakavissaan



Vihdin kunta järjestää Wuosisatamarkkinoilla jälleen suuren suosion saaneen Tontinmetsästyksen. Leikkimielinen kisa alkaa Vihdin kunnan teltalla Niuhalanraitin päässä (kirkon alapuolella) klo 10 ja kisasta on suoriuduttava klo 12 mennessä. Kisan menestyksekkäästi suorittaneiden joukosta arvotaan voittaja, joka saa kunnalta 20 % alennuksen yhden vapaavalintaisen, jatkuvassa haussa olevan omakotitontin myyntihinnasta. Alennus tulee käyttää 24.8.2020 mennessä. Voittaja julkistetaan klo 12.30 ohjelmalavalla kirkonkylän kirjaston edessä.



Kunnalla on tällä hetkellä myynnissä omakotitontteja Nummelassa, Vihdin kirkonkylässä ja Otalammella.

Vihti, vihtiläisyys ja vihtiläiset laajasti esillä



Wuosisatamamarkkinoiden sydän on idyllinen Vihdin kirkonkylän raitti, jonka varrella myyntikojut sijaitsevat. Kyläaukion torilla ja muilla katualueilla esitellään laajasti Vihdin palveluja ja toimijoita aina kunnan ja kylien edustajista yrityksiin ja vapaa-ajan järjestöihin. Vihdin kunnan teltalla esitellään kunnan palveluja ja tonttitarjontaa. Myös Vihdin nuorisopalvelut osallistuvat tapahtumaan.

Kunnan toiminnot ovat esillä seuraavissa kohteissa:



Vihdin museo



Markkinapäivänä museon näyttelyt ovat avoinna kello 10.00 - 16.30 ja niihin on vapaa pääsy. Pikku-Pappilassa voi tutustua vihtiläisen talonpojan kotiin 1800- ja 1900-lukujen taitteesta sekä tehdä aikamatkan vihtiläisen maiseman historiaan. Niuhalan vanhalla kansakoululla on esillä kesänäyttely Lippa, luukku ja lämmin kesä, joka johdattaa kävijät vihtiläisten kioskien luukuille. Evakkonäyttely kertoo karjalaisen Heinjoen pitäjän tarinan.

Pikku-Pappilan pihapiirissä on jälleen kotieläinpiha, jossa voi tutustua monenlaisiin kotieläimiin. Tämän vuoden erikoisuutena on Lapista asti vihtiläisiä tervehtimään tullut poro. Lapsille on tarjolla poniratsastusta. Museolla esittävät musiikkia päivän aikana Jouko Heikola ystävineen, Helka ja Eija, Hiiden pelimannit, Sininen muisto, Duo JAB sekä posetiivari Marcello. Tanssiopisto Vinhan ryhmät esittävät piharakennuksen edustalla kello 11 alkaen esitykset Viherpeukalot , Leinikit ja Smaragdin kimallus.

Museon omasta myyntikojusta ja museokaupasta voi ostaa makeisia sekä pieniä lahjatavaroita ja Vihti-aiheista kirjallisuutta. Pihapiiristä löytyy myös kahvila ja maatilapuoti. Myynnissä on myös vihtiläisiä käsitöitä, ja perinteiset työtavatkin tulevat tutuiksi. Vuonna 1811 rakennetussa upeassa viljamakasiinissa Niuhalanraitin varrella on esillä Suomen kansallisruoasta ruisleivästä kertova näyttely. Samalla voi tutustua viljamakasiinin maatalousaiheiseen näyttelyyn sekä ostaa Vihti-Seuran myyntituotteita.

Vihdin kirkonkylän kirjasto

Vihdin kirkonkylän kirjasto on avoinna Wuosisatamarkkinoilla klo 10 – 16. Päivän aikana voi tutustua tunnelmalliseen kirjastotaloon ja sen torniin, jonne on vapaa pääsy.



Kirkonkylän kirjasto on viimeistä kesää avoinna nykyisissä tiloissa. Syksyllä 2019 kirjasto muuttaa uusiin tiloihin Vihdin kirkonkylän Campukselle, joten nyt kannattaa vielä vierailla kirjastossa, napata mukaan poistokirjoja tai lainata kotiin luettavaa, katseltavaa ja kuunneltavaa tavallista pidemmillä laina-ajoilla. Kirjaston aulassa on esillä Minka Heinon aforismiprojekti, joka koostuu viikoittaisesta uudesta aforismista mahdollisen kuvan kera. Kirjastosalin vitriineissä on esillä Lilli Launosen eri tekniikoilla toteuttamia töitä.





http://www.wuosisatamarkkinat.fi/