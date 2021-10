Yhdessä elämisen haasteet voi kohdata Mollin kanssa

Kun toinen rakastaa rauhaa ja hiljaisuutta ja toisen sisällä asuu paljon iloisia pomppuja, yhteinen oleminen voi ajautua törmäyskurssille. Katri Kirkkopellon kirjoittama ja kuvittama uusi kuvakirja Molli ja salaperäinen Suttu (Lasten Keskus 2021) auttaa sympaattisen tarinan avulla lasta käsittelemään erilaisten temperamenttien kohtaamista ja yhteiselämässä vastaan tulevia haasteita.

Koti on Mollille oma paikka ja turvallinen pesä, mutta nyt siellä on alkanut tapahtua outoja asioita ja kotirauha on mennyttä: tavarat vaihtavat paikkaa, esineitä putoilee hyllyiltä ja lattioille ilmestyy sotkuisia jalanjälkiä. Ystävänsä Pikku Sisun kanssa Molli selvittää outoja tapahtumia, eikä aikaakaan, kun heidän rauhalliseen elämäänsä ilmestyy vilkas ja vauhdikas uusi ystävä Suttu.

Molli ja salaperäinen Suttu on liikuttava kertomus oman tilan merkityksestä, erilaisista temperamenteista, yhdessä elämisen haasteista sekä siitä, miten uudet tuttavuudet muuttavat aina elämäämme hieman. Mollin edesottamusten parissa lapsi voi käsitellä omia tunteitaan ja löytää samaistumispintaa kokemuksilleen erilaisten persoonien kanssa toimimisesta.

Perheiden ja varhaiskasvatuksen tunnetaitokasvatuksen tueksi julkaistaan myös Molli ja salaperäinen Suttu – Kasvattajan opas, jossa on kuvakirjaan pohjautuvia tehtäviä, leikkejä ja pohdittavaa.

Molli on tuttu hahmo myös maailmalla, ja Molli-kuvakirjoja on ilmestynyt muun muassa Venäjällä, Virossa, Hollannissa ja Ukrainassa.

Katri Kirkkopelto on kuvataiteilija, kuvittaja ja kuvataideopettaja. Hän on kuvittanut lukuisia rakastettuja kuvakirjoja ja oppikirjoja. Kirkkopellon teokset Piki (2016) ja Molli ja maan ääri (2020) olivat Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkintoehdokkaina.

Katri Kirkkopelto: Molli ja salaperäinen Suttu

Lasten Keskus 2021

ISBN 978-952-354-502-1

32 s. | Kl L85.22