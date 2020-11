Yhdessäolo oleellinen osa McDonald’sia – nostaa esiin yhdemmäisyyden

Suomalaisista 71% liittää Mäkkärin brändiin yhdessäolon ja yhdessä tekemisen.* Mäkkäriin on jokainen aina yhtä tervetullut.

Parhaiten ihmisten mielikuvia McDonald’sista kuvaa englannin togetherness-sana, mutta sille ei ole suoraa vastinetta suomen kielessä. Rikkaassa kielessämme on monelle liiankin tuttu yksinäisyys-sana, mutta sen vastinpari piti keksiä. Näin syntyi McDonald’sin kehittämä sana, yhdemmäisyys. Yhdemmäisyys on lähimmäisyyttä, yhdessä tekemistä ja tasa-arvoa. Asioita, joita Suomi tarvitsee nyt enemmän kuin koskaan.

”Haluamme viestiä vastuullisuustoimintaamme ohjaavista arvoista ja loimme kampanjan kärjeksi sanan, joka herättää keskustelua yhteiskunnallisesti tärkeistä asioista”, Suomen McDonald’sin toimitusjohtaja Olli Johansson sanoo.

”Yhdemmäisyys kertoo kaikesta siitä hyvästä, mitä McDonald’s on tehnyt ja tekee suomalaisen yhteiskunnan hyväksi. Yhdemmäisyys on voimavara, tunne, aate ja allekirjoitus vastuulliselle tämän päivän McDonald’sille.”

Brändikampanja keskittyy McDonald’sille tärkeisiin teemoihin

Perjantaina 13.11.2020 käynnistyvä McDonald’sin brändikampanja kertoo yhdemmäisyys-teemasta käytännön tasolla. Yhdemmäisyys on esimerkiksi sitä, että McDonald’s työllistää Suomessa noin 2 800 työntekijää, joista suurin osa on nuoria ja opiskelijoita, jotka viihtyvät usein yhdessä myös työajan ulkopuolella. Se on sitä, että lastenateriaan mukana tarjottavien kirjojen avulla McDonald’s haluaa omalta osaltaan edistää lasten lukemista ja kiinnostusta kirjoja kohtaan sekä tukea lapsiperheiden yhteisiä lukuhetkiä. Yhdemmäisyys on sitä, että Ronald McDonald Lastentalosäätiön Talo Helsingin Meilahdessa tarjoaa pienten pitkäaikaispotilaiden vanhemmille ja sisaruksille kodinomaisen paikan majoittua Helsingin Uuden lastensairaalan läheisyydessä ja saada vertaistukea Talossa asuvilta perheiltä. Lisäksi se on sitä, että raaka-aineet kulkevat McDonald’s-ravintoloihin uusiutuvalla biokaasulla ja biodieselillä. Yhdemmäisyys on vastuullisuutta.

*McDonald’s Suomen 1 000 suomalaiselle (ikähaarukka 15–64 vuotta) tammikuussa 2020 tekemä kysely