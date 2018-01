Yhteisömanagerit pohtivat Lappeenrannassa verkkoyhteisöjen tulevaisuutta

Sosiaalisen median yhteisöjä palvelevien viestintäammattilaisten CMADFI-kouluttautumispäivä 22.1.2018 tehdään kokonaan vapaaehtoisvoimin ja sponsoreiden tuella. Osallistujille maksuttoman tapahtuman puhujiksi kutsutut asiantuntijat jakavat osaamistaan korvauksetta. Tänä vuonna tilat ja käytännön järjestelyjä tarjoaa Lappeenrannan teknillinen yliopisto.

Päivän ohjelma on koottu joukkoistettuna verkkopalavereissa viime vuoden lopulla ja tammikuun alussa. Taustaksi kartoitettiin osallistujien ammatillisen kiinnostuksen kohteita.

– Tällä kertaa päällimmäisenä oli tarve syventää tietämystä yhteisön viestinnän mittaamisesta. Myös yhteisöjen tulevaisuus sekä sisältömarkkinointi käytännössä kiinnostivat kyselyyn vastanneita, yhteisömanageripäivän käynnistäjä, sosiaalisen median kouluttaja, konsultti ja verkkoaktiivi Johanna Janhonen kertoo.

Janhosen mielestä tapahtuma on yhdistellyt hauskasti tutkimusta ja bisnestä. Yliopistot ovat olleet alusta asti näkyvästi esillä ja mahdollistamassa tapahtumaa. Ohjelmassa on tutkijapuheenvuoroja, mutta myös kokemusta yritys- ja järjestömaailmasta. Lappeenrannassa kuullaan esimerkiksi Vuoden professoriksi vastikään nimettyä Lappeenrannan teknillisen yliopiston innovaatiojohtamisen professori Karl-Erik Michelseniä, mutta myös Unicefin Petteri Nummista, mainostoimisto TBWA\Helsingin Marco Mäkistä ja startup-yrittäjä Sami Kuuselaa.

Ensimmäistä kertaa CMADFI-tapahtuman yhteydessä järjestetään myös niin sanottu epäkonferenssi CMADFI Extra Lappeenrannan Kehruuhuoneella tiistaina 23.1. Tavanomaista konferenssia vapaamuotoisemmassa, avoimemmassa ja osallistavammassa kokoontumisessa on mukana ihmisiä kehitysyhtiöistä, yliopistoista ja muista koulutus- ja tutkimusorganisaatioista.

Tapahtuman takana ja lavalla iso joukko vapaaehtoisia

Seitsemättä kertaa Suomessa järjestettävä CMADFI (Community Manager Appreciation Day Finland) on ottanut paikkansa someammattilaisten vuoden kohokohtana. Tapahtumassa tavataan vanhoja ja uusia tuttavia ja keskustellaan ammattikunnan ajankohtaisista kysymyksistä. Johanna Janhonen julkistaa myös tuoreen yhteisömanagerikyselyn tulokset.

– Tämän takana on todella iso joukko vapaaehtoisia, Janhonen muistuttaa.

– Verkkoyhteisöjen kanssa työskenteleville yhteisömanagereille vapaaehtoistyö on luonteva tapa toimia. Monet valmisteluun osallistuvista ovat itsekin yhteisömanagereita, joten CMADFI on heille myös oppimisalusta, josta voi ammentaa ideoita omaan työhön.

Tapahtuman tekijät haluavat tehdä näkyväksi yhteisömanagereiden jatkuvasti kasvavaa ja kehittyvää ammattikuntaa, joka on avainasemassa organisaatioiden maineenhallinnassa ja vuoropuhelussa sidosryhmien kanssa.

– On tärkeää tunnistaa ja kiittää näitä viestinnän ja vuorovaikutuksen moniosaajia heidän toiminnastaan yhteisöjensä hyväksi, Janhonen sanoo.

Tapahtumaa voi seurata myös Facebookissa, verkkoon striimattuna tai Twitterin kautta.

CMADFI-päivän 2017 pääyhteistyökumppaneita ovat Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lappeenrannan kaupunki, Business Finlandin Liideri-ohjelma, Sininen Meteoriitti sekä Underhood. Tapahtumaa tukee myös aktiivinen joukko pienempiä yhteistyökumppaneita.

Lisätietoja tapahtuman verkkosivuilta.