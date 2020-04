Yhtiökokouksille lisäaikaa ja mahdollisuus järjestää etänä

DIF – Directors’ Institute Finland on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka edistää hyviä hallituskäytäntöjä. DIF on määritellyt Hyvän hallitustyön kulmakivet. Yhdistyksessä on yli 750 henkilöjäsentä, jotka toimivat merkittävien yhtiöiden hallituksen jäseninä, ja lisäksi neljä yhteisöjäsentä. DIF toimii kansainvälisesti yhteistyössä ecoDan ja eurooppalaisten sisarjärjestöjen kanssa. Yhdistyksen virallinen nimi on Directors’ Institute Finland – Hallitusammattilaiset ry.