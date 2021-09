Yrittäjägallup: Lähes puolet yrittäjistä joutunut huijausrikoksen kohteeksi

Etätyöinto hiipuu selkeästi yrityksissä 14.9.2021 07:00:00 EEST | Tiedote

Etätyöinto on selkeästi vähentynyt yrityksissä, tuore Yrittäjägallup osoittaa. Vielä maaliskuussa 37 prosenttia yrityksistä kertoi lisäävänsä pysyvästi monipaikkatyötä. Nyt osuus on 32 prosenttia. ”Muutos on selkeä. Etätyöinto hiipuu, vaikka sitä edelleen on paljon. Olemme menossa myös tältä osin kohti normaalia”, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kommentoi.