Yrittäjät: Kilpailukieltoja koskeva hallituksen esitys ei toteuta tavoitteitaan 

Yrittäjägallup: Yritysten yleistilanne parantunut aavistuksen 12.11.2020 10:15:00 EET | Tiedote

Yritysten yleistilanne on hieman korjautunut, kertoo Yrittäjägallup. - Tilanne on edelleen erittäin vaikea, vaikka on aavistuksen parantunut. Noin puolet yrityksistä on menettänyt myynnistään yli 30 prosenttia ja kuusi prosenttia pelkää yrityksensä kaatuvan. Se on paljon, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen Suomen Yrittäjistä sanoo.