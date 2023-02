Ystävänpäivästä alkaen Amor levittää Vihti-rakkauden sanomaa

Vihdille yritysmarkkinoinnin brändi V2B – Tervetuloa kasvun kotiin! 13.9.2022 13:58:20 EEST | Tiedote

Vihdin kunta on julkaissut Vihtibusiness.fi-sivuston, joka kokoaa yhteen tärkeät sisällöt Vihtiin sijoittumista harkitseville yrityksille. - Panostamme kunnassa voimakkaasti yritysten kanssa tehtävään yhteistyöhön ja haluamme, että liiketoiminnan sijoittaminen Vihtiin on kannattava päätös. V-to-B on yhteistyömallimme, jossa asiakaspalvelu tapahtuu yhdeltä luukulta, heti yksilöllisesti kohdaten ja palvellen. Tämän työn tueksi yritysmarkkinointi saa nyt uuden kodin Vihtibusiness-sivustosta ja samalla oman visuaalisen ilmeen, kertoo kunnan elinkeinopäällikkö Mika Partanen. Yritysmarkkinoinnin brändin visuaalisen ilmeen ja verkkosivuston on luonut mainostoimisto Dirty, joka toteutti aiemmin Visit Vihdin uudet kotisivut. Kunnan yrityspalvelut tukevat yrittäjää aktiivisesti Vihdin kunnan elinkeino- ja yrityspalvelut tukevat yrityksiä toiminnan laajennushankkeissa sekä tarjoavat tietoa soveltuvista yritysalueista ja toimitiloista. Jo toimivien yritysten kanssa tehtävän yhteistyön lisäksi yrit