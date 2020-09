11.9. klo 15 keskustelutilaisuus sateenkaarioikeuksien turvaamisesta Euroopassa

Helsinki Pride -viikolla Seta nostaa esille ympäri Eurooppaa esiintyvän sateenkaarivihamielisen liikehdinnän, joka on johtanut paikoin jo ihmisoikeuksia heikentäviin lakimuutoksiin. Seta on kutsunut aiheesta koolle paneelikeskustelun verkossa perjantaina 11.9.2020 klo 15.

Helsinki Pride -viikolla 7. –13.9. Seta haluaa nostaa esille ympäri Eurooppaa esiintyvän sateenkaarivihamielisen liikehdinnän, joka on johtanut paikoin jo ihmisoikeuksia heikentäviin lakimuutoksiin. Kyse ei ole yksittäisistä tapahtumista tai toimijoista, vaan ylikansallisesta toiminnasta sateenkaarioikeuksien vastustamiseksi. 2020-luvun Euroopassa ilmiö näkyy paitsi vanhoillisena homo- ja transfobiana, myös esimerkiksi niin sanotun anti gender -liikkeen lisääntyneenä näkyvyytenä. Seta on kutsunut koolle sateenkaariaktivisteja ja päätöksentekijöitä käymään aiheesta paneelikeskustelua verkossa perjantaina 11.9.2020 klo 15. Keskustelu on englanninkielinen, nimeltään LGBTIQ+ Rights Defenders in Europe, ja sitä voi seurata Setan YouTube-kanavalla suorana lähetyksenä.

Sateenkaariväkeen vihamielisesti suhtautuvat tahot pyrkivät heikentämään ihmisoikeuksia eri tavoin. Esimerkiksi sateenkaarikattojärjestö ILGA-Europe raportoi keväällä vuosikatsauksessaan, että viranomaisille ilmoitetut sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kohdistetut viharikokset kasvoivat vuonna 2019. Sekä sateenkaari-ihmisiin kohdistunutta verkon vihapuhetta että fyysistä väkivaltaa raportoitiin aiempaa enemmän. Nämä merkit ilmapiirin kiristymisestä olivat havaittavissa halki koko Euroopan ja Keski-Aasian. Lisäksi maastamuutto sateenkaari-ihmisille turvallisemmiksi koettuihin maihin oli lisääntynyt. Viranomaiset ovat paikoin myös osallistuneet aktiivisesti oikeuksien heikentämiseen. Etenkin itäisestä Euroopasta on kantautunut tänä vuonna uutisia poliisiväkivallasta ja jopa transihmisten juridisen sukupuolen vahvistamisen kieltämisestä.

Setan organisoimaan verkkokeskusteluun osallistuvat Aili Kala (Eesti LGBT Ühing, Viro) Krisztina Kolos Orbán, (Transvanilla Transgender Association, Unkari) europarlamentaarikko Silvia Modig, Nitin Sood, (Fem-R, Suomi) Suomen ulkoministeriön valtiosihteeri Johanna Sumuvuori sekä Yuri Yoursky IGLYOsta, kansainvälisestä sateenkaarinuorten ja –opiskelijoiden järjestöstä. Tilaisuuden juontaa Elina Korhonen, Setan kansainvälisten asioiden toimikunnan jäsen.

“Sateenkaariyhteisö on huomannut, että meihin vihamielisesti suhtautuvien tahojen argumentaatio toistuu usein samanlaisena maasta toiseen”, toteaa tilaisuuden järjestävän Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamo. “Siksi on mielekästä jatkaa keskustelua siitä, kuinka voisimme yhdessä toimia estääksemme negatiivista kehitystä. Pohdimme yhdessä, mitä valtiot, Euroopan unioni ja jokainen yksilö voi tehdä edistääkseen sateenkaarioikeuksia. On myös ensiarvoisen tärkeää kuulla paikallisia sateenkaariaktivisteja tai -järjestöjä niistä maista, joiden tilanteet huolestuttavat. Keskustelua ei varmasti saada valmiiksi yhden iltapäivän aikana, mutta toivomme sen jatkuvan ja muuttuvan teoiksi myös Pride-viikon jälkeen.”

Seta tulee myös järjestämään oman minikulkueen lauantaina 12.9.2020 Helsingin keskustassa nostaakseen esiin kansainvälisten sateenkaarioikeuksien puolustamisen tärkeyden. Pandemiatilanteen takia perinteistä Helsinki Pride -suurkulkuetta ei voida järjestää, vaan eri ryhmät järjestävät omia pienoiskulkueitaan sinä lauantaina.