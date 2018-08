4H:n marja-asemat välittävät puolukkaa

4H-yhdistykset vastaanottavat ja välittävät jälleen marjoja luonnonmarjayrityksille. Eri puolilla Pohjanmaata ja Pirkanmaata avataan ensi viikosta alkaen yhteensä 32 marja-asemaa, jotka ostavat alkusadon puolukkaa päivän hintaan. Kannustamme nuoria poimimaan puolukoita ja ansaitsemaan omaa rahaa vaikkapa kaveriporukalla tai vanhempien kanssa.

Marja-asemien osoitteet ja aukioloajat voi tarkistaa 4H-yhdistyksien internetsivuilta. Pohjois-Pohjanmaalle avataan 14 asemaa, Keski-Pohjanmaalle 7 asemaa ja Etelä-Pohjanmaalle 11 asemaa. Lisäksi Pirkanmaalta on mukana kaksi paikkakuntaa. Puolukka on kypsynyt tänä vuonna epätasaisesti, joten asemien avautumisessa on paikkakunnittain eroja.

Suomen 4H-liiton aluejohtaja Maria Isolahden mukaan marjanpoiminnasta maksetaan päivän hinta, joka määräytyy sadon määrän ja marjaa käyttävän teollisuuden tarpeiden mukaan.

”Esimerkiksi vuonna 2016 oli hyvä marjavuosi. Välitimme lähes 500 000 kiloa puolukkaa ja maksoimme poimijapalkkioita lähes saman verran. Tänä vuonna ostamme puolukkaa yhteistyössä sotkamolaisen Polarican ja suomussalmelaisen Kiantama Oy: n kanssa.”

Bongaa Puolukka!

4H järjestää kaikille 12-17-vuotiaille nuorille Bongaa Puolukka -poimintakilpailun. Ideana on kerätä mahdollisimman paljon puolukkaa, ja myydä ne 4H:n marja-asemalle. Kilpailussa on omat sarjat 7-12 ja 13-17-vuotiaille, ja niiden neljä parasta palkitaan marjanvälittäjien lahjoittamilla raha- ja tuotepalkinnoilla. Kilpailuun voi osallistua 4H:n marja-asemalla niin kauan kuin puolukkaa otetaan vastaan. Kilpailukortin ja tarkemmat ohjeet voi noutaa lähimmältä marja-asemalta.

Lisätietoja ja asemien aukioloajat löytyvät 4H-yhdistysten internetsivuilta paikkakunta.4h.fi.

Yhteyshenkilöt:

Pohjois-Pohjanmaa

Maria Isolahti

aluejohtaja

Suomen 4H-liitto

Oulun toimipiste

p. 044 556 9138

maria.isolahti@4h.fi

Etelä-Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

Tuija Saarimäki

aluejohtaja

Suomen 4H-liitto

Seinäjoen toimipiste

p. 0400 718 963

tuija.saarimaki@4h.fi