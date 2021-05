500 Tampereen kaupunkiseudun yritystä haastateltiin – esiin nousivat osaajapula, koronan vaikutukset ja palvelutarpeet

Jaa

Haastattelut tehtiin yhteistyössä Tampereen kaupungin, kaupunkiseudun kuntien ja Business Tampereen kanssa. Yrityksillä oli tarvetta erityisesti Business Tampereen rahoituspalveluille ja yritysneuvonnalle.

Kaupunkiseudun kuntien vuoden kestänyt mittava viidensadan yrityshaastattelun yhteistyöponnistus on saatu päätökseen ja tulokset on nyt kerätty yhteen.

Haastattelukierros laitettiin toimeen Tampereen pormestari Lauri Lylyn aloitteesta. Sen tavoitteena oli saada tietoa yritysten nykytilanteesta ja suunnitelmista, tunnistaa yritysten palvelutarpeita ja auttaa niissä. Haastatteluihin valikoitiin kaupunkiseudun kasvuhakuisia pk-yrityksiä eri aloilta, joiden liikevaihto on 400 000-20 miljoonaa euroa, ja jotka työllistävät vähintään kolme henkilöä. Eniten haastateltavana oli teollisuusalan, rakennusalan ja IT-alan yrityksiä.

– Tapaamiset näyttivät selvästi kuinka suuri merkitys on sillä, että kuntien päättäjät pystyvät jalkautumaan yrityskenttään. Saimme ajantasaista tietoa siitä mitä yritykset arvostavat kaupunkiseudulla, mitkä ovat veto- ja pitovoimatekijöitämme ja siitä mitä kaupungissa tulisi kehittää. Tärkeää on myös kerätty palaute julkisten palveluidemme laadusta, liittyen mm. kaavoitus-, tontti- ja rakennuslupa-asioihin. Tapaamisohjelman jatkamiselle on ehdottomasti tilaus, toteaa Tampereen kaupungin elinkeinojohtaja Timo Antikainen.

Vastauksissa paljastuivat pandemian vaikutukset



Koronavuodelle osuneen haastattelukierroksen tuloksissa pandemian vaikutukset näkyvät selkeästi. Suurin muutos on tapahtunut yritysten tilatarpeissa. Etätyön lisäännyttyä toimisto- ja kokoustiloja tarvitaan nyt vähemmän ja myös investoinneissa tuotantotiloihin ollaan varovaisia. Vielä haastattelujen alkaessa tarvetta molemmille oli selvästi enemmän.

Suurimmalla osalla haastatelluista yrityksistä liikevaihto laski korona-aikana vähän, mutta poikkeustilanteesta on myös hyödytty. Erityisesti ulkoliikuntaan ja suojavarusteisiin liittyvät yritykset ovat menestyneet.



– Kuntien elinkeinotoimijat olivat haastatteluprojektissa tiiviisti mukana ja sekä heiltä että yrityksiltä on saatu haastatteluista hyvin positiivista palautetta. Lähes jokaisesta haastatellusta yrityksestä löytyi asioita, joissa Business Tampere pystyi yrityksiä auttamaan. Olemme iloisia, että haastatelluilla yrityksillä on pääosin positiiviset kasvunäkymät ja katse kohti vientimarkkinoita. Projektissa hyvin alulle saatu yritysten proaktiivinen kontaktointi tulee varmasti olemaan meillä palveluvalikossa jatkossakin, sanoo yrityskehitys- ja toimintaympäristöjohtaja Niina Immonen Business Tampereesta.

Yhteensä Business Tampere sai lähes 460 toimeksiantoa muun muassa rahoitusneuvontaan, yritysneuvontaan, tapahtumiin ja tontteihin sekä toimitiloihin liittyen. Satoja toimeksiantoja ohjattiin eteenpäin työllisyys- ja kasvupalveluihin ja seudun elinkeinopalveluihin.

Osaajapula hidastaa kasvua



Haastattelukierros paljasti, että monen kasvuhaluisen yrityksen kasvun esteenä on pula osaajista. Osaajapulaa potee jopa 67 prosenttia yrityksistä ja eniten tarvetta on myynti- ja markkinointihenkilöille, insinööreille, rakennusalan ammattilaisille ja sähkö- sekä lvi-asentajille.

Haastatteluista on koostettu koko seudun yhteinen raportti ja lisäksi kaupunkiseudun kunnat saavat kuntakohtaiset raportit. Kuntakohtaisista raporteista lisätietoja Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven yritys- ja elinkeinopalveluilta.

Haastatteluita jatketaan jälleen toukokuussa.