5G mmWave Hackathon 2022 käynnistyy - Tampere ja teknologiayritykset kutsuvat innovoimaan huippunopeaan 5G-verkkoon

Hackathonin tavoitteena on kehittää parempia palveluita kaupunkilaisille paikallista dataa ja nopeaa verkkoa hyödyntäen. Opiskelijat ja startup kehittäjät kutsutaan suunnittelemaan uusia laajennetun todellisuuden käyttökohteita 5G korkeataajuusverkossa. Hackathonin päätteeksi konseptit testataan Nokia Arenalla, jossa huippunopea 5G-verkko siivittää Tamperetta yhdeksi Euroopan nopeimmista kaupungeista.

Hackathon potkaistaan käyntiin kick-off-tapahtumassa Tampereen Nokia Arenalla 12. syyskuuta 2022. Tapahtumaan ovat kaikki kiinnostuneet tervetulleita. Teknologiayritykset ja kaupungin edustajat keskustelevat kick-off-tilaisuudesa 5G-verkon mahdollisuuksista, ja samalla esitellään myös ainutlaatuiset XR-laitteet, jotka joukkueet saavat käyttöönsä työstäessä projektejaan.

- Tämä on upea tilaisuus kehittäjille tutkia 5G-verkon ja laajennetun todellisuuden (XR) tarjoamia keskeisiä ominaisuuksia ja mahdollisuuksia sekä nähdä, mitä luovia ja innovatiivisia ideoita ne voivat tuoda mukanaan. 5G-verkko mahdollistaa huippunopeat tiedonsiirtonopeudet, sekä lähes reaaliaikaisen vuorovaikutuksen; tämän voi yhdistää SnapDragon XR alustan kanssa, joka on tehokas uudenlaisten sovellusten luomiseen. Olemme ylpeitä saadessamme olla osa tätä jännittävää projektia ja odotamme innolla Hackathonin tuloksia, sanoo George Tsirtsis, Senior Director of Technology Qualcommilta.

- Elisan 5G-verkko ja tiivis yhteistyö Tampereen alueella luovat erinomaiset edellytykset uusien digitaalisten palveluiden innovoinnille – niin kaupungille itselleen kuin koko ekosysteemille. Korkeataajuuksinen 5G-verkko on käyttäjälle kiinnostava siksi, että sillä voidaan luoda pienelle alueelle erityisen suuri mobiiliverkon tiedonsiirtokapasiteetti, joka on verrattavissa nykyisiin kuluttajille tarjolla oleviin kuituyhteyksiin. Onkin mielenkiintoista nähdä, millaisia käyttömahdollisuuksia tällaiselle mobiiliverkolle löytyy hackathonissa, sanoo Elisan teknologiajohtaja Kalle Lehtinen.

- Odotamme innolla, että pääsemme toivottamaan parhaat kehittäjät tervetulleiksi Tampereen Nokia Arenalle. Erityisen kiinnostavaa on nähdä, minkälaisia innovatiivisia laajennetun todellisuuden konsepteja, malleja ja ideoita osallistujat kehittävät Nokian 5G -verkkojen suurta kapasiteettia ja datanopeuksia hyödyntäen. Tampere on jo nyt yksi maailman edistyneimmistä 5G-kaupungeista, ja uudet ideat voivat auttaa tuomaan entistä parempia, koko kaupungin kattavia palveluita sen asukkaille ja yrityksille, sanoo, Ari Kynäslahti, Nokian Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmän strategia- ja teknologiajohtaja

- Hienoa saada langattomien teknologioiden globbaalit johtavat yritykset mukaan järjestämään kanssamme tätä tapahtumaa Tampereelle. Hackathon tarjoaa paikallisille kehittäjille ja opiskelijoille ainutlaatuisen mahdollisuuden näyttää osaamistaan ja mielenkiinnolla odotamme, millaisia uusia ideoita tiimeissä syntyy, kertoo älykaupunkikehityksen ohjelmajohtaja Markku Niemi, Business Tampereelta.

Hackathonin fasilitaattorina toimii Ultrahack. Lisätietoja, yksityiskohtaiset kuvaukset haasteesta ja ilmoittautumisohjeet löydät osoitteesta:https://ultrahack.org/xr-5g-hackathon-challenge

Tästä pääset ilmoittautumaan kick-off tapahtumaan 12. syyskuuta.

