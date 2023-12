Lidlin kanta-asiakasohjelma mullistuu – ”Suomen kovin bonus”

Lidl Plus on mobiililaitteisiin ladattava Lidlin etuohjelma. Yksi etuohjelman keskeinen ominaisuus on bonusjärjestelmä, jossa ostoksista palkitaan bonuskupongeilla. Tähän saakka asiakkaita on palkittu sekä ilmaisilla tuotteilla että rahakupongeilla. Nyt bonusjärjestelmään on tulossa merkittävä muutos: tuotekupongit poistuvat ja rahakupongit ovat aiempaa arvokkaampia. Parhaimmillaan asiakas saa kuukauden ostoksistaan 10 prosenttia ostosrahaa. Rahakupongit käyvät maksuna Lidleissä.

– Asiakkaamme ovat toivoneet ostoksista palkintona nimenomaan rahakuponkeja, ja vastaamme nyt tähän toiveeseen. On mahtavaa päästä yllättämään asiakkaamme vielä sillä, että bonusta on jatkossa tulossa isommalla kauhalla. Tämä on käsityksemme mukaan tällä hetkellä Suomen kovin bonus, iloitsee Lidlin kaupallinen johtaja Mikko Forsström.

Bonuskuponkikampanja alkaa aina kuun ensimmäinen päivä. Asiakkaan tekemät ostokset kerryttävät yhteissummaa, ja aina tietyn euromäärän saavutettuaan asiakas saa rahakupongin. Tuhat euroa kuussa käyttävälle asiakkaalle kertyy rahakuponkeja sadan euron edestä, eli vuoden aikana voi ansaita ostorahaa jopa 1200 euroa. Kuuden sadan euron ostoksista bonusta kertyy 37 euroa kuukaudessa.

Toivottu uudistus viikottaisiin etuihin: aktivointi poistuu ja käyttö helpottuu



Yksi Lidlin sovelluksen käytetyimmistä ominaisuuksista on viikottaiset edut, joilla saa alennusta valikoiduista tuotteista. Tähän saakka jokainen etukuponki on täytynyt aktivoida erikseen ennen Lidl Plus -sovelluksen skannaamista kassalla. 4.1. alkaen kaikille yhteiset edut ovat automaattisesti käytössä ja alennuksen saa, kun vain muistaa skannata Lidl Plus -sovelluksen kassalla.

– Haluamme, että Lidl Plus -sovellus on asiakkaillemme mahdollisimman helppo käyttää. Siksi tarjoukset ovat jatkossa käytössä pelkästään korttia vilauttamalla, Forsström kertoo.

Automaattinen aktivointi koskee kaikille Lidl Plus -asiakkaille olevia tarjouksia. Näiden lisäksi sovelluksessa on tarjolla henkilökohtaisia etukuponkeja ja bonuskuponkeja, jotka on jatkossakin aktivoitava ennen käyttöä. Näin asiakas voi itse päättää, millä ostoskerralla kupongit käyttää.

Lidl Plus -sovelluksen on ladannut yli 1,5 miljoonaa käyttäjää.

Bonusjärjestelmän tasot:





Ostokset Bonuskupongit Bonuskertymä Bonusprosentti 60 € 1 € 1 € 1,65 % 120 € 2 € 3 € 2,50 % 200 € 4 € 7 € 3,50 % 380 € 10 € 17 € 4,45 % 600 € 20 € 37 € 6,15 % 850 € 25 € 62 € 7,25 % 1000 € 38 € 100 € 10 %

(Bonusta eivät kerrytä alkoholi-, tupakka- ja nikotiinituotteet, äidinmaidonkorvikkeet, lehdet, lahjakortit tai pantit.)