Kutsu: Yrittäjyyden mahdollisuudet vieraskieliselle Suomessa

Vieraskieliset yrittäjät kaipaavat inspiraatiota, räätälöityä tukea ja opastusta yrittäjyyteen. Uudenlaiset yrittäjyyden muodot auttavat maahanmuuttajia työllistämään itsensä ja kitkemään harmaata taloutta.

Tilaisuudessa kuulet Migrin ja UKKO.fi asiantuntijoiden opastuksen vieraskielisten yrittäjyydestä Suomessa. Tilaisuuden päättää Abdirahman Mohamud Yusuf innostava puheenvuoro yrittäjyyden mahdollisuuksista ​Suomessa.

Ohjelma:​

10.00 Tilaisuuden avaus ja tervetulotoivotus, UKKO.fi Lauri Timgren​

10.10 Oleskelulupa ja yritystoiminnan harjoittaminen Suomessa, Migri Ylitarkastaja Riikka Niemelä ja Ylitarkastaja Suvi Paakkolanvaara​

10.30 Business ID, UKKO.fi Samuli Lyly-Yrjänäinen ja Vesa Keski-Pukkila​

10.40 Yrittäjyyden mahdollisuudet Suomessa, Burgal Oy Abdirahman Mohamud Yusuf​

Tilaisuuden päätteeksi medianedustajilla on mahdollista haastatella UKKO-konsernin toimitusjohtaja Lauri Timgreniä ja Burgal Oy Abdirahman Mohamud Yusufia.

Lisätietoa puhujistat:

Abdirahman (Abu) Mohamud Yusufia on muuttanut Suomeen kolmekymmentäkaksi vuotta sitten Somaliasta, ja työskentelee tällä hetkellä itsekin yrittäjänä. Abu on opiskellut ansioituneesti itsensä ensin YM-merkonomiksi ja sitten maa- ja metsätaloustieteiden kandidaatiksi. Hän perusti Burgal Oy:n kaksi vuotta sitten vastaamaan Suomen työelämän alati muuttuviin tarpeisiin. Hänellä on vahva näkemys ja paljon asiantuntemusta siitä, miten työmarkkinat kehittyvät ja tarvitsevat kehityksensä tueksi. Tänä päivänä Abu auttaa vieraskielisiä omalla yrittäjäpoluillaan.

UKKO.fi

Suomalainen FinTech-yritys UKKO.fi vastaa työnmurrokseen ja tarjoaa kokonaisvaltaisen palvelun mikro-ja pienyrittäjän tarpeisiin. UKKO.fi on näyttänyt esimerkkiä vastuullisten pelisääntöjen puolesta. UKKO.fi mahdollistaa yrittäjyyden kaikille ja tekee yrittämisestä helppoa. Reilun kymmenen vuoden aikana UKKO.fi on saattanut yli 160 000 yrittäjää yrittäjyyden polulle, heidän tekemästään työstä on maksettu veroja yli 115 miljoonaa euroa ja työtä on tehty yli 500 000 toimeksiannon verran. UKKO.fi on ollut tärkeässä roolissa myös harmaan talouden ehkäisemisessä. Tänä päivänä UKKO.fi auttaa myös toiminimiyrittäjiä ja lisäksi tarjoaa helppotajuista ja ymmärrettävää tietoa yrittäjyydestä kaikille avoimessa Yrittäjyyskoulussa. Koska aina kannattaa yrittää.