Vesikeleillä päällystevaurioita voi syntyä nopeasti – paikoin jouduttu laskemaan nopeusrajoituksia

Talvisin paikataan vain pakolliset tien reiät - paikkaaminen ei ole helppoa

Perusongelma päällysteiden reikiintymisessä on nollan molemmin puolin vaihtelevat sääolosuhteet, jotka ovat tyypillisiä Lounais-Suomessa. Päällysteet reikiintyvät helposti silloin, kun tien pinnalla seisoo vettä ja päällysteessä on ennestään verkkomaisia halkeamia. Nämä yhdessä edesauttavat asfaltin palasten irtoamista. Pahin tilanne on, kun samaan aikaan lämpötila vaihtelee nollan molemmin puolin. Märällä pinnalla autojen renkaat iskevät pinnalla olevaa vettä vanhaan, haurastuneeseen tai vaurioituneeseen asfalttiin. Kun lämpötila laskee, asfalttiin päässyt vesi laajenee jäätyessään. Laajentuminen irrottaa kiviä tai kokonaisia paloja haurastuneesta asfaltista.

Talvella paikataan vain sellaiset reiät, jotka ovat liikenneturvallisuuden kannalta pakko paikata, sillä talviaikaan paikkaaminen ei ole helppoa. Liikenteelle vaaralliset kuopat pyritään paikkaamaan mahdollisimman nopeasti. Talvella reikien paikkaus ei kuitenkaan välttämättä onnistu kunnolla ja sateisella kelillä vaurioita ei voi paikata lainkaan. Talviaikaan paikkauksia tehdään pääasiassa kylmäpaikkauksina, sillä kuumaa valuasfalttia ei ole saatavilla. Kylmämassapaikkaukset eivät kuitenkaan pysy kovin hyvin näin märillä keleillä, vaan kastuessaan ja jäätyessään kylmämassapaikat irtoavat nopeasti. Samoja kohtia teissä joudutaankin paikkaamaan yhä uudelleen.

Valuasfalttimassalla saadaan kestävämpiä paikkauksia, mutta sen saatavuus on talviaikaan heikompi. Tässäkin tapauksessa kuumaa valumassaa saadaan vasta parin viikon kuluttua, jolloin valtateiden reiät voidaan paikata kestävämmällä tavalla. Valumassapaikkauksesta huolimatta on silti mahdollista, että samoihin kohtiin tulee reikiä uudelleen. Pahimmissa vauriopaikoissa joudutaan laskemaan väliaikaisesti tien nopeusrajoitusta, kuten nyt on jouduttu tekemään valtatiellä 2 Tikkulan kohdalla ja valtatiellä 8 Ihodessa.

Varovaisuus on nyt maanteillä tarpeen

Äkillinen reikiintyminen aiheuttaa helposti vaaratilanteita. Sateisilla keleillä päällysteen reikiä on vaikea havaita ajoissa. Lisäksi auton vanteet ja renkaat saattavat hajota. Päällystevaurioita voi olla myös petollisesti näkymättömissä veden alla. Veden alla olevia reikiä ei myöskään voida paikata ennen tien kuivumista.

Tienkäyttäjien onkin syytä olla varovaisia liikenteessä ja sovittaa ajonopeus vallitseviin olosuhteisiin. Kannattaa pitää riittävä turvaväli edellä ajavaan autoon ja tarkkailla tienpintaa. Talviaikaan vahinkoakin aiheuttavat päällystevauriot saattavat syntyä yllättävän nopeasti.

Päällystevaurioista pyritään varoittamaan tienkäyttäjiä mahdollisimman nopeasti. Toisinaan vauriot syntyvät niin nopeasti, ettei kaikkia ehditä heti havaitsemaan.

Liikennettä vaarantavista päällystevaurioista, joista ei ole vielä varoitettu päällystevauriomerkillä, kannattaa ilmoittaa Tienkäyttäjän linjalle, p. 0200 2100 (24/7). Puhelimeen kannattaa ladata myös 112 Suomi -sovellus. Tienkäyttäjän linja on sovelluksessa valmiina ja tällöin puhelussa on mukana karttapaikannuksen mahdollisuus.

Mitä teen, kun päällysteen reikä vaurioitti autoa?

Tienkäyttäjä voi hakea vahingonkorvausta maantiellä sattuneesta vahingosta, joka on aiheutunut tien puutteellisesta kunnossapidosta. Tienkäyttäjä voi saada korvausta, jos tienhoito on ollut virheellistä tai huolimatonta tai tienhoitoon kuuluvia tehtäviä on laiminlyöty. Päällystevaurion aiheuttamista vahingoista ei yleensä myönnetä korvauksia, jos päällystevaurioista on etukäteen varoitettu tielläliikkujia varoitusmerkein. Tällöin katsotaan, että tienkäyttäjän on noudatettava liikenteessä erityistä varovaisuutta ja sovitettava ajonopeus sen mukaisesti.

Vahingonkorvaushakemuksen käsittely edellyttää, että vahinkoaika ja -paikka sekä vahingon aiheuttaja on määritetty mahdollisimman tarkasti. Hakemuksesta tulee ilmetä myös tarkka vahinkotapahtuman kuvaus, tapahtumasta aiheutuneet vahingot eriteltyinä sekä euromääräinen korvausvaatimus.

Vahingon sattuessa kannattaa kirjata muistiin tarkka vahinkoaika ja -paikka sekä vahingon aiheuttaja, ottaa valokuvia tapahtumapaikasta, vahingon aiheuttajasta, tiestöstä ja vaurioista sekä soittaa Tienkäyttäjän linjalle p. 0200 2100.

Korvaushakemukset käsitellään keskitetysti Lapin ELY-keskuksessa. Korvaushakemukset ratkaistaan tapauskohtaisesti hakijan hakemuksessa esille tuomien seikkojen sekä urakanvalvojalta ja urakoitsijalta pyydettyjen lausuntojen ja muun hankitun selvityksen perusteella. Korvaushakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ja hakemusten keskimääräinen käsittelyaika on keskimäärin 3–4 kuukautta. Yksittäistapauksissa käsittelyaika voi kuitenkin vaihdella. Lisätietoja vahingonkorvauksen hakemisesta löytyy ELY-keskusten verkkosivuilta.

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, maanteiden hoidon projektipäälliköt, yhteydenotot Liikenteen asiakaspalvelun kautta, p. 0295 020 600