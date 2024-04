Mika Oraluoma Keski-Suomen ELY-keskuksen vt. johtajaksi ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle

Työttömyys maaliskuussa 12,9 prosenttia 24.4.2024 08:00:35 EEST | Tiedote

Keski-Suomessa kaikista työnhakijoista oli työttömiä työnhakijoita 16 214, mikä on 1 359 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömistä työnhakijoista oli maaliskuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja 1 659, mikä on 249 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten. Lyhennettyä työviikkoa tekeviä työnhakijoita oli lisäksi 670, mikä on 227 enemmän kuin vuotta aikaisemmin.