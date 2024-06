Väitös: Talouskirjanpito voidaan valjastaa kestävyysmurroksen moottoriksi

Ilmastonmuutos ja luontokato heikentävät hyvän elämän perusedellytyksiä maapallolla. Perinteisesti näitä kahta yhteiskuntaamme uhkaavaa kriisiä on tarkasteltu omissa siiloissaan. Sami El Geneidy kehitti väitöstutkimuksessaan sekä hiili- että luontojalanjäljen laskentaa ja keinoja jalanjälkien pienentämiseksi organisaatioissa. El Geneidy kehitti aikaisempaan tutkimukseen perustuen mittarin, luontoekvivalentin, jota organisaatiot ympäri maailman voivat käyttää luontojalanjälkensä laskentaan ja vertailuun.

-Ilmastonmuutoksen ja luontokadon pysäyttäminen vaatii merkittäviä muutoksia yhteiskunnassamme. Organisaatiot, kuten yritykset, julkiset instituutiot ja yhdistykset, ovat yhteiskuntamme peruspilareita. Ilmastonmuutos ja luontokato on ratkaistava samanaikaisesti organisaatioissa, jotta voimme vahvistaa ratkaisujen synergioita ja välttää ristiriitoja, El Geneidy selventää.

Tutkimuksen mukaan hiili- ja luontojalanjälkeä tulisi kuitenkin hyödyntää laajemmin taloudellisten ohjausmekanismien suunnittelussa. El Geneidy osoittaa, että esimerkiksi ilmasto- ja luontokompensaatioita voidaan hyödyntää taloudellisen arvon asettamisessa hiili- ja luontojalanjäljelle. Organisaatioiden hiili- ja luontojalanjäljestä voi koitua merkittäviäkin taloudellisia seuraamuksia, kun niitä joudutaan hyvittämään eli kompensoimaan. Kompensaation lisäksi hiili- ja luontojalanjäljelle voidaan asettaa taloudellinen arvo erilaisten vero- ja tukijärjestelmien kautta.

-Talouskirjanpito asettaa raamit organisaation toiminnalle ja määrittelee esimerkiksi sen voiton ja tappion. Hiili- ja luontojalanjäljen yhdistäminen talouskirjanpitoon voisi avittaa noiden raamien uudelleenmäärittelyä niin, että organisaatiot toimivat kestävyysmurroksen hyväksi eikä sitä vastaan, El Geneidy lisää.

KTM Sami El Geneidyn kauppatieteiden väitöskirja ”Integrating financial, carbon and biodiversity footprint accounting in organizations” tarkastetaan 11.6.2024 klo 12 Jyväskylän yliopiston Seminarium-rakennuksen vanhassa juhlasalissa (S212). Vastaväittäjänä toimii professori Francesca Verones (Norwegian University of Science and Technology) ja kustoksena yliopistonlehtori Stefan Baumeister (Jyväskylän yliopisto).

Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

>> Tutustu Sami El Geneidyn väitöskirjaan.

>> Katso väitöstilaisuuden tarkemmat tiedot.

>> Pääset seuraamaan väitöstilaisuutta myös etäyhteyden välityksellä.

Yhteystiedot:

Sami El Geneidy

sami.s.elgeneidy@jyu.fi

p. 040 532 9892