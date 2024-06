Osuuskaupat rakentavat aurinkosähköä Hangosta Sallaan – kesällä kauppojen sähkönkulutus on korkealla kylmälaitteiden vuoksi

S-ryhmä on yksi suurimpia aurinkosähkön tuottajia. Vuoden 2023 lopussa noin 260 toimipaikassamme oli yhteensä yli 120 000 aurinkopaneelia. Investoinnit aurinkosähköön jatkuvat myös vuoden 2024 aikana. Aurinkopaneeleja rakennetaan tuhansittain lisää yli 30 ruokakauppaan ja liikennemyymälään.

Tänä vuonna pohjoisin aurinkovoimainvestointi tehdään S-market Erätuleen Sallaan, jossa yötön yö tuottaa ajoittain aurinkosähköä liki vuorokauden ympäri.

”Olemme pohjoisissa olosuhteissa, jossa lumipeite on paksu ja talvella pimeää. Aurinkopaneelit tuottavat kuitenkin valoisaan kesäaikaan sähköä lähes ympäri vuorokauden. Kesäisin myös kauppojen sähkökulutus on suurimmillaan kylmälaitteiden vaatiman sähkön vuoksi. Katamme parhaimmillaan aurinkopaneelien avulla kahden kuukauden sähkön kulutuksen eli noin 15 % koko vuoden sähkön kulutuksesta”, arvioi varatoimitusjohtaja Esa Niinisalo, Koillismaan Osuuskaupasta.

Eteläisimmät aurinkopaneelit puolestaan asennetaan S-market Hankoon.

”Uutta S-markettia suunnitelleessa tunnistimme, että olemme Suomen aurinkoisimmilla alueilla. Kesäaikaan voimme parhaimmillaan kattaa voimalan tuotannolla lähes koko myymälän tarvitseman sähköenergian. Investoinnit aurinkosähköön ovat uusien myymälöiden yhteydessä luonteva satsaus sekä energiaomavaraisuuteen, ympäristöön että paikalliseen yhteisöön”, kertoo kiinteistökehityspäällikkö Teemu Vihavainen osuuskauppa Varuboden-Oslasta.

Paikalliset aurinkopaneelihankkeet eri puolilla Suomea ovat osa pitkäjänteistä tavoitetta investoida uusiutuvan energiantuotantoon

S-ryhmässä on tehty jo vuosia merkittäviä investointeja uusiutuvaan energiaan sekä pitkäjänteistä työtä energian säästämiseksi ja energiankäytön tehostamiseksi myymälöissä. Tavoitteena on vähentää oman toiminnan päästöjä 90 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2015 tasosta. Tavoite saavutetaan arviolta viisi vuotta ennakoitua aiemmin. Tällä hetkellä oman toiminnan päästöjä on vähennetty jo yli 80 prosenttia vuoden 2015 tasosta.

Tavoitteen saavuttaminen on johdonmukaista työtä. Lähes 600 S-ryhmän myymälään on vaihdettu ympäristöystävällisemmät, luonnollisia kylmäaineita käyttävät kylmälaitteet. Energiatehokkuutta on parannettu mm. ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmiä tehostamalla ja saneeraamalla sekä LED-valoilla. S-ryhmä on investoinut uusiutuvaan energiaan, ja onkin maan suurimpia tuuli- ja aurinkosähkön tuottajia. Muun muassa nämä tekijät ovat päästövähennysten takana.

Lisätietoja:

S-ryhmä-tasoiset energia-aiheet: Maija Henell, energiajohtaja, maija.henell(at)sok.fi

Koillismaan osuuskauppa: Esa Niinisalo, varatoimitusjohtaja, Koillismaan osuuskauppa esa.niinisalo(at)sok.fi

Varuboden-Osla: Teemu Vihavainen, kiinteistökehityspäällikkö, VBO teemu.vihavainen(at)sok.fi