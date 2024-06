Työssäoloehdon kertyminen muuttuu palkkatuetun työn ja työllistymistä edistävän palvelun ajalta

Kutsu: Aamu Kelassa 27.8.2024: Lukutaito heikkenee, miten julkishallinnon pitäisi varautua siihen? 19.6.2024 15:48:29 EEST | Tiedote

Suomalaisten lukutaito heikkenee. Tuoreimman Pisa-tutkimuksen mukaan jo useamman kuin joka viidennen yhdeksäsluokkalaisen lukemisen taso on niin heikko, että sillä ei pärjää yhteiskunnassa. Väestö myös ikääntyy, ja Suomessa asuu aiempaa enemmän ihmisiä, joiden äidinkieli on muu kuin suomi. Julkishallinnossa on jo pitkään panostettu selkeään kieleen, mutta riittääkö se? Millaisia palvelujen, tekstien ja kielenkäytön pitäisi olla, jotta ne olisivat jatkossakin asiakkaille ymmärrettäviä? Millaisia ratkaisuja voisimme löytää yhdessä? Näistä kysymyksistä keskustellaan elokuun Aamu Kelassa -tilaisuudessa, jonka paneeliin on kutsuttu nuorten lukutaidon, lukutaidon tutkimuksen, selkeän viranomaiskielen ja selkokielen asiantuntijoita. Keskustelijoiden nimet julkistetaan elokuussa. Aamu Kelassa -tapahtumat ovat ajankohtaisia keskustelutilaisuuksia Kelan kumppaneille ja sidosryhmille sekä muille aiheesta kiinnostuneille. Aika: 27.8.2024 klo 9–11 Aamupuuro klo 9–9.30. Ohjelma alkaa klo 9.30. Paikk