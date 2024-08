Lidlillä haku päällä ympäri Suomen – käynnissä vuoden toiseksi suurin rekryaalto

Lidlillä on käynnissä kesätyöhaun jälkeen vuoden toiseksi suurin rekrytointiaalto, kun 18 paikkakunnalle ympäri Suomen haetaan myyjiä ja vuoropäälliköitä. Yhteensä uusia työntekijöitä palkataan noin 30. Kaupan alalla työskentelee paljon nuoria, joista monet muuttavat syksyllä uudelle paikkakunnalle. Kaupassa tämä näkyy niin, että työpaikkoja tulee hakuun ja toisalta etenkin suurissa opiskelijakaupungeissa moni on työnhaussa.

Monet kesän alussa aloittaneet kesätyöntekijät myös jatkavat Lidlissä kesän jälkeen – joko samassa myymälässä tai uuden kotipaikkakunnan myymälässä. Siirto toisen paikkakunnan Lidliin on helppo järjestää, jos myymälässä kaivataan apukäsiä. Lidl myös kartoittaa kesän lopuksi kesätyöntekijöiden halukkuutta palata Lidliin töihin myös ensi kesänä, sillä osaavat kesätyöntekijät ovat tärkeässä roolissa joka kesä.

− Iloksemme monet kesätyöntekijät ovat jo ilmoittaneet haluavansa jäädä meille töihin myös kesän jälkeen. Usein nuorilla kuitenkin kuviot muuttuvat aina syksyisin, mistä johtuen haemmekin useita uusia työntekijöitä myymälöihimme eri puolille Suomea. Suurimmaksi osaksi haussa on myyjiä, mutta osaan myymälöistä etsimme myös vuoropäällikön työstä kiinnostuneita, kertoo Lidlin rekrytointipäällikkö Saila Salminen.

Avoinna on tällä hetkellä pienempiä tuntisopimuksia, jotka sopivat esimerkiksi opiskelujen oheen, sekä sopivia paikkoja myös täydempää työviikkoa haluaville. Paikkoja on paikkakunnasta riippuen auki useampi per myymälä.

Kattava perehdytys ja entistä laajemmat henkilöstöedut

Lidliin voi hakea töihin, vaikka aiempaa työkokemusta kaupan alalta ei vielä olisikaan. Kaikki työntekijät perehdytetään oman perehdytyssuunnitelman mukaisesti, ja työ aloitetaan perustehtävistä. Kun osaaminen karttuu, myös työtehtävät monipuolistuvat. Lidlissä kaikki tekevät monipuolisesti erilaisia työtehtäviä, joita ovat esimerkiksi kassatyöskentely, myymälän siisteyden ylläpitäminen, tavaroiden hyllytys sekä asiakaspalvelu. Asiakaskohtaamiset kassalla tai myymälän käytävillä ovatkin monelle se merkittävin osa työtä.

− Asenne ratkaisee, kun meille hakee töihin! Myymälätyössä pääsee tekemään monipuolisesti erilaisia työtehtäviä aina kassatyöskentelystä kuorman purkuun, mutta arvostamme erityisesti aitoa halua palvella asiakkaita iloisesti ja reippaasti. Kaikkiin työtehtäviin saa kuitenkin tukea esihenkilöiltä ja työkavereilta, sanoo Salminen.

Lidl on jo vuosien ajan maksanut työntekijöilleen työehtosopimusta parempaa palkkaa, eli myymälöissä niin kutsuttua Lidl-lisää ja varastolla logistiikkalisää. Lidl-lisä tuo työsuhteen pituudesta ja työpaikan sijainnista riippuen 1,5−10 prosenttia TES-palkan päälle ja se kasvaa työvuosien myötä. Kaikki lidliläiset saavat myös käyttöönsä ePassin, jolla he voivat ostaa muun muassa liikunta-, hyvinvointi- ja kulttuuripalveluita.

Kesäkuussa Lidl laajensi henkilöstöetujaan entisestään, kun se ryhtyi tarjoamaan kaikille työntekijöilleen kuuden prosentin henkilökunta-alennusta kaikista ostoksista Lidlistä. Alennus on Lidliltä iso investointi työntekijöihin ja se tuo lidliläisten ruokaostoksiin vuosittain tuntuvan pienennyksen. Henkilökunta-alennus on otettu työntekijöiden keskuudessa ilolla vastaan.

Lidlin avoimet työpaikat löytyvät osoitteesta tyopaikat.lidl.fi.