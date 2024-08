Uusi tiedekilpailu: Suomen ja Viron koululaiset ratkovat tulevaisuuden haasteita tunnettujen yritysten kanssa

Tulevaisuuden tekijät/Tuleviku Loojad -kilpailussa nuoret tutustuvat luonnontieteellis-matemaattisiin (LUMA) aineisiin ja tulevaisuuden työelämän mahdollisuuksiin yrityksissä.

13–14-vuotiaiden nuorten muodostamat kilpailutiimit ratkaisevat yritysten kehittämiä kilpailutehtäviä, joissa pureudutaan todellisiin yritysten tuotannon ja toiminnan kehittämisen haasteisiin vastuullisuuden kautta. Nuorisotiimit, opettajat ja yritysten mentorit pohtivat haasteita ja ratkaisumalleja myös yhteistyössä. Nuoret pääsevät kosketuksiin yritysten arkipäivän ja oikeiden vastuullisuushaasteiden kanssa toisella tavalla kuin kouluympäristössä olisi mahdollista. Tavoitteena on luoda uusia, innovatiivisia ratkaisuja yritysten käyttöön.

Suomesta kilpailussa on mukana yhdeksän tiimiä ja koulua, Virosta kymmenen. Yritysten joukossa on paljon molemmissa maissa tunnettuja nimiä, kuten Akzo Nobel, Atria, Bayer, CABB, Eesti Energia, Estank, Fazer, Kiilto, Metsä Group, Orkla, Tallink ja UPM.

– Pidän erittäin tärkeänä, että nuoret voivat olla konkreettisesti mukana kehittämässä ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Tämä kilpailu on uusi tapa osallistaa nuoria, kouluja ja teollisuutta ja luoda siten uudenlaisia yhteistyömuotoja. Nuoret ovat hyvin huolissaan ilmastonmuutoksesta, joten on tärkeää, että he voivat olla mukana kehittämässä kestäviä ratkaisuja. Suomessa LUMA-aineiden kiinnostus on laskussa, mutta näiden kaltaisilla hankkeilla uskon, että voimme kääntää suunnan ja lisätä aineiden houkuttelevuutta, sanoo liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Sandra Bergqvist.

Viron elinkeino- ja teollisuusministeri Erkki Keldo korostaa, että on tärkeää tutustuttaa nuoret insinöörialoihin jo peruskoulussa.

– Virossa ja naapurimaissa on akuutti tarve insinööreille. Tutkimukset osoittavat, että teollisuus tarvitsee vähintään 2 500 uutta osaajaa vuosittain ratkaisemaan tulevaisuuden haasteita ja nostamaan kilpailukykyä. Tämä kilpailu on nuorille hyvä mahdollisuus tutustua teollisuuden mielenkiintoiseen maailmaan ympäristössä, johon yleensä ei ole pääsyä, sanoo Keldo.

Kilpailussa mukana olevat koulut sijaitsevat eri puolilla Suomea ja Viroa, ja ne on valittu mukaan paikkakunnilta, joissa on aktiivista teollisuustoimintaa. Yritykset muotoilevat haasteet, joihin lähikoulun oppilaat kehittävät ratkasumalleja syksyn aikana, samalla tutustuen haasteen kehittäneeseen yritykseen paremmin.



Paikallistason finaalit pidetään molemmissa maissa marraskuussa, koko kilpailun finaali Tallinnassa 16.1.2025. Tallinnan-finaaliin kutsutaan viisi parasta joukkuetta molemmista maista.

Virolaisen K-Printin toimitusjohtaja Rait Reibane kertoo heidän yrityksensä olevan mukana kilpailussa, jotta he voivat tarjota arvokasta kokemusta ja uusia mahdollisuuksia oppilaille.

– Vaikka olemmekin perinteisellä teollisuuden alalla, on tärkeää suhtautua työhön innovatiivisella otteella joka päivä. Siten prosesseistamme tulee tehokkaampia ja pystymme tarjoamaan asiakkaillemme parhaita mahdollisia ratkaisuja. Uskomme että uusi katsontakanta ja nuorten innostus yhdessä asiantuntijoidemme tietotaidon kanssa tuo meille uusia ideoita ja ratkaisuja vastata tulevaisuuden haasteisiin entistä paremmin, Rebane sanoo.

– Teollisuuden edustajina ajattelemme, että on todella tärkeää tarjota mahdollisuuksia tutustua työelämään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa koulupolkua, sanovat Anni Siltanen Kemianteollisuus ry:sta ja Maiju Korhonen Elintarviketeollisuusliitto ry:sta.

– Kaikilla teollisuuden aloilla on mielenkiintoisia töitä tulevaisuuden osaajille. Ihailemme Virossa tehtyä työtä LUMA-aineiden osaamisen parantamiseksi, ja haluamme oppia lisää siitä, miten voisimme vielä innostaa ja kannustaa nuoria LUMA-alojen pariin. Tämä kilpailu on yksi sellainen keino, sanovat Siltanen ja Korhonen.

Kilpailun järjestäjät ovat pyytäneet Tallinnan teknillisen korkeakoulun edustajia vastaamaan kilpailuformaatin suunnittelusta ja loppukilpailutapahtumasta Tallinnassa, sillä heillä on vankka aikaisempi kokemus vastaavien, Virossa tyypillisten LUMA-kilpailujen järjestämisestä.

Kilpailua tukevat TT-säätiö ja Viron tutkimus- ja innovaationeuvosto (Eesti Teadusagentuur).

Yhteystiedot:

Anni Siltanen, johtava asiantuntija, Kemianteollisuus ry, +358 44 562 5991

Maiju Korhonen, johtava asiantuntija, Elintarviketeollisuusliitto ry, +358 50 359 6766