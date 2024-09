Lidlin tilinpäätös 2023: isot investoinnit asiakkaaseen näkyvät tilikauden luvuissa

Lidl Suomen 29.2.2024 päättyneen tilikauden luvut muistuttavat monelta osin edellisen vuoden lukuja: Yhtiön liikevaihto oli 1999 miljoonaa euroa, mikä on 1,5 prosenttia edellistä tilikautta enemmän. Yhtiö teki liikevoittoa 72,2 miljoonaa euroa (edellinen tilikausi 101 miljoonaa euroa) ja bruttoinvestoinnit olivat tilikaudella 42,9 miljoonaa euroa (edellinen tilikausi 64,8 miljoonaa euroa).

– Ruoan hinta on yleisestikin tullut alas, mutta meillä on laskettu hintoja vielä tätäkin enemmän ja tarjottu Suomen parasta bonusta asiakkaille. Investointi asiakkaaseen näkyy myös tilikauden kannattavuudessa, Lidlin CFO Sami Pyykönen summaa.

Uusia myymälöitä Lidl avasi neljä: näistä kolme sijaitsee Vantaalla ja yksi Pirkanmaalla Akaassa. Tilikauden aikana suljettiin kaksi myymälää: Savonlinnassa Lidl sulki vuokrakiinteistössä toimineen Länsitähden myymälän. Myyrmäessä väistötilassa toiminut myymälä sulki ovensa, kun uusi myymälä Vantaan Myyrmannissa valmistui. Tilikauden päättyessä myymälöitä oli Suomessa 204.

– Tällä hetkellä uusia myymälöitä on rakenteilla Tuusulassa, Vantaalla Jokiniemessä ja Asolassa, Oulun Kaakkurissa ja Tampereen Tesomalla. Kirkkonummella rakennamme uutta myymälää vanhan tilalle, Pyykönen luettelee.

Lidl selvitti taloudelliset vaikutuksensa – kokoaan isompi työllistäjä ja merkittävä verovaikutus

Lidl on myös selvittänyt toimintansa vaikutukset suomalaiseen yhteiskuntaan. Taloudellisten vaikutusten arvioinnin pohjana on käytetty Lidlin tilikauden 2023 tietoja, ja selvityksen on Lidliltä saatujen tietojen pohjalta toteuttanut KPMG. Lidl Suomen vaikutukset on arvioitu erikseen neljästä näkökulmasta, jotka ovat työllistäminen, tuotokset, bruttokansantuotevaikutus sekä verovaikutukset. Taloudellinen arviointi on toteutettu Suomi-tason panos-tuotosmallinnuksen avulla, jolla on arvioitu Lidl Suomen epäsuorat ja aiheutetut vaikutukset Suomen yhteiskuntaan.

Selvityksestä käy ilmi, että Lidlin toiminnan ansiosta Suomessa on työtä yli 18 000 henkilöllä. Lidlin toiminnan kokonaistuotos on 4270 miljoonaa euroa, mikä vastaa arvoltaan yli 21 000 keskihintaista omakotitaloa. Lidlin vaikutus Suomen bruttokansantuotteeseen on 1230 miljoonaa euroa, mikä vastaa 0,5 prosenttia koko Suomen BKT:sta. Lidlin toiminnan aiheuttama verokertymä oli viime vuoden tiedoilla laskettuna 400 miljoonaa euroa. Tällä summalla voidaan mahdollistaa vuodeksi perusopetus noin 40 000 lapselle tai kuukausipalkka noin 109 000 sairaanhoitajalle.

– Olemme liikevaihdolla mitattuna Suomen 50 suurimman ja työnantajana 20 suurimman yrityksen joukossa. Suhtaudumme rooliimme merkittävänä suomalaisena yrityskansalaisena vakavasti. Isona työllistäjänä ja satojen kotimaisten yritysten kumppanina haluamme jatkossakin toimia niin, että koko Suomi hyötyy ja voi hyvin, Pyykönen summaa.

Lidl Suomi, 29.2.2024 päättyneen tilikauden tietoja