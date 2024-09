Keski-Uudenmaan hyvinvointialue: Alijäämien kattamiselle tarvitaan lisää aikaa

Hyvinvointialueiden taloudellinen tilanne ja alijäämien kattamisvelvollisuus on aiheuttanut huolta julkisessa keskustelussa. Keski-Uudenmaan hyvinvointialue haluaa vahvistaa yhteistä viestiä: Laadukkaat palvelut asukkaille turvataan ja talouden tasapaino on saavutettavissa, mutta siihen tarvitaan lisää aikaa.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen alijäämät eivät ole seurausta alueen omasta toiminnasta tai päätöksenteosta, vaan ne ovat lähtötilanteena annettuja, johtuen rahoituslainsäädännön puutteellisuudesta. Tämä asettaa meidät ja muut hyvinvointialueet haastavaan tilanteeseen, jossa nykyiset rahoituspuitteet eivät riitä kattamaan kaikkia alueen palvelutarpeita.

-Keski-Uudenmaan hyvinvointialue on ollut edelläkävijä tehostamis- ja tuottavuustoimenpiteissä jo ennen sote-uudistusta, sote-kuntayhtymän ajalta lähtien. Tämä tarkoittaa, että olemme saavuttaneet merkittäviä tehokkuusparannuksia jo ennen hyvinvointialueuudistusta. Näin ollen emme kuulu niihin alueisiin, joissa voitaisiin vielä saavuttaa suuria säästöjä esimerkiksi kuntien sote-organisaatioiden yhdistämisen kautta, toteaa hyvinvointialuejohtaja Raija Kontio.

Vaikka olemme sitoutuneet tuottavuuden ja tehostamisen parantamiseen, on realistista myöntää, että asetetussa aikataulussa alijäämien kattaminen on käytännössä mahdotonta. Tämän vuoksi alijäämien kattamiselle tulee saada lisää aikaa, jotta voimme jatkaa toimintaamme turvallisesti ja kestävästi.

Osaltamme on myös ilahduttavaa todeta, että asiakastyytyväisyys on noussut koko hyvinvointialueemme toiminnan ajan. Tämä on selvä osoitus siitä, että olemme onnistuneet järjestämään ja kehittämään palvelujamme tavalla, joka vastaa alueemme asukkaiden tarpeita ja odotuksia.

Nykyisessä keskustelussa on syytä siirtyä syyllistämisestä kohti rakentavaa yhteistyötä. Hyvinvointialueiden tulisi saada työrauha, sillä sote-reformi on valtionhallinnon historian suurin uudistus. On kriittistä, että hyvinvointialueille annetaan riittävästi tukea ja aikaa sopeuttaa toimintaansa, jotta voimme jatkossakin tarjota laadukkaita palveluja kaikille asukkaillemme.