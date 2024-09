Palojoenkulmaan aukeaa Porin kaupungin, Satakunnan hyvinvointialueen ja Kelan yhteinen palvelupiste 16.9.

Aikuissosiaalityön, kotoutumisen, monialaisten työllisyyspalveluiden sekä sosiaaliturvan asiakaspalvelua ja asiantuntijuutta on keskitetty Palojoenkulmaan, johon avataan Porin kaupungin, Satakunnan hyvinvointialueen ja Kelan yhteinen palvelupiste. Palvelupiste sijaitsee osoitteessa Yrjönkatu 23, ja se avaa ovensa asiakkaille 16.9.

Tavoitteena helpottaa asiakkaan arkea uusilla yhteistyö- ja toimintatavoilla

Palojoenkulman yhteisessä palvelupisteessä Porin kaupunki tarjoaa monialaisia työvoimapalveluita ja kotoutumispalveluita työnhakijoille. Satakunnan hyvinvointipalvelut puolestaan tuottaa aikuisten sosiaalipalveluita, kuten työllistymistä tukevia sosiaalipalveluita. Kela neuvoo etuuksiin sekä sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa.

– Asiakkaille muutos on huomattava, sillä jatkossa he saavat kokonaisvaltaisempaa palvelua eri organisaatioilta samasta palvelupisteestä. Yhteiset tilat ja palvelutavat sujuvoittavat yhteistyötä, ja asiakkaan tilanne voidaan huomioida monipuolisemmin. Asiakkaan arki helpottuu, kun eri alojen asiantuntijat huomioivat asiakkaan tilanteen kokonaisuutena. Tärkeintä on asiakas ja hänen asiointinsa sujuvuus ja laadukas palvelu, sanoo sosiaalityön vastuualuejohtaja Krista Virtanen Satakunnan hyvinvointialueelta.

Toimivat, turvalliset ja viihtyisät tilat asiakkaille ja henkilökunnalle

Usean organisaation yhteinen toimitila säästää toimitilakustannuksia sekä mahdollistaa tilojen tehokkaan ja joustavan käytön. Mukana olevat organisaatiot ovat kehittäneet moniammatillista palvelua ja toimintatapoja yhdessä jo usean vuoden ajan.

Kela omistaa Palojoenkulmassa 2 000 m2 toimitilan, jota on nyt uudistettu ja nykyaikaistettu. Yhteiseen työympäristöön muuttaa yhteensä noin 185 Porin kaupungin, Satakunnan hyvinvointialueen ja Kelan työntekijää. Taustatiloissa on 82 työpistettä sekä vetäytymis- ja neuvottelutiloja. Tilaratkaisussa on noudatettu valtion tilankäytön tehostamisen tavoitteita.

– Olemme suunnitelleet yhteistä palvelupistettä ja työympäristöä yhteistyössä hankkeen osapuolien kanssa, ja suunnittelussa on ollut mukana työntekijöitä sekä asiakkaiden edustajia. Uskon tilojen sopivan hyvin yhteistyöllemme ja mahdollistavan myös entistä paremman asiakaspalvelun niin kasvokkain kuin etänä, kertoo hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Riitta Hanka Kelasta.

– Tavoitteenamme oli luoda muunneltavat ja joustavat tilat, joita voimme hyödyntää monipuolisesti eri tarpeisiin myös tulevaisuudessa. Olemme esimerkiksi huomioineet, että TE-palveluiden järjestäminen siirtyy kuntien vastuulle 1.1.2025. Uuteen palvelupisteeseen sijoittuvat monialaiset työllisyyspalvelut. TE-palveluiden toinen toimipiste on Porin Leijonassa Yrjönkatu 6:ssa, jossa tarjotaan elinkeino- ja työnvälityspalveluita. Jos asiakkaalle on epäselvää kummassa toimipisteessä hänen tulisi asioida, hän voi kysyä sitä omalta virkailijaltaan tai työllisyyspalveluiden infopuhelimesta, kertoo työllisyyspäällikkö Jenni Ketonen Porin kaupungilta.

Palojoenkulman yhteinen palvelupiste avoinna arkisin klo 9–16

Palojoenkulman yhteinen palvelupiste on avoinna ma–pe klo 9–16. Asiakkaita palvellaan infopisteellä ja palveluhuoneissa ajanvarauksella. Kela palvelee ilman ajanvarausta ma–ti ja to–pe klo 12–15.30.

Lisäksi tilassa on useita asiakkaiden käyttöön tarkoitettuja digipalvelupisteitä. Sähköiseen asiointiin saa tarvittaessa apua Palojoenkulman palveluoppailta.