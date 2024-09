Jari Ovaskainen nimitetty Evision Oy:n toimitusjohtajaksi

Digitalisaation rooli kasvaa jatkuvasti energiantuotannon, aurinkovoimaloiden ja sähköverkkojen sekä muiden infra-alojen kunnossapidon tehostamisessa. Uudet teknologiat, datan hallinta ja sen analysointi ovat tässä kehityksessä keskeisiä mahdollistajia. Evision on datapohjaisen toimintamallin edelläkävijä, joka tarjoaa älykkään kunnossapidon ratkaisujaan valtakunnallisesti, mahdollistaen samalla infratoimialojen hiilijalanjäljen pienentämisen. Jatkossa Evision keskittyy entistä enemmän asiakaskokemuksen ja liiketoiminnan kehittämiseen.

"Olemme rakentaneet kattavan älykkään kunnossapidon tuoteperheen sähköverkkojen ja aurinkovoimaloiden kunnossapitoon. Seuraava tärkeä askel on myynnin skaalaaminen ja liiketoiminnan kehittäminen – alueita, joissa Jari tuo mukanaan vankkaa osaamista. Hänen panoksensa vie Evisionin uudelle tasolle", sanoo hallituksen puheenjohtaja Mikael Venäläinen.

Digitalisaatio ja analytiikka ovat luoneet vahvan perustan siirtymiselle kohti älykästä ja oikea-aikaista kunnossapitoa. Samalla liiketoiminnan kehittämisen ja asiakaskokemuksen merkitys on kasvanut entisestään.

Jari Ovaskaisella on yli 25 vuoden kokemus strategisen liiketoiminnan kehittämisestä ja johtamisesta niin pk-yrityksissä kuin startupeissa. Hänellä on myös laaja kokemus uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja palvelutarjooman kehittämisestä vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin ja markkinoiden muutoksiin. Tämä osaaminen on keskeistä Evisionin strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

"Evision on todella mielenkiintoisessa vaiheessa, ja olen innoissani päästessäni vauhdittamaan älykkään kunnossapidon liiketoimintaa kasvuvaiheeseen. Odotan innolla, että pääsen laittamaan kädet saveen", kommentoi Jari Ovaskainen.

Ovaskainen tulee vastaamaan älykkään kunnossapidon liiketoiminnan johtamisesta ja kasvattamisesta, painopisteinään liiketoiminnan kehittäminen ja myynti. Hän raportoi tehtävässään yhtiön hallitukselle.