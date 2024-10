Yli miljoona ilmaista tuotetta lunastettiin Lidlin paistopistetempauksessa – suosituin tuote vegaaninen

Syyskuussa Lidl Plus -asiakkaita hemmoteltiin herkullisesti: jokaisesta ostoskerrasta asiakas ansaitsi Lidl Plus -etusovellukseen rulettikupongin, josta paljastui etu ilmaiseen paistopistetuotteeseen. Enimmillään asiakas pystyi ansaitsemaan joka päivä oman kupongin, eli parhaimmillaan 30 ilmaista paistopistetuotetta syyskuussa. Ilmaiset paistopistetuotteet kiinnostivat asiakkaita toden teolla, ja niitä haettiin Lidleistä yli miljoona.

– Moni kuluttaja valitsee Lidlin nimenomaan paistopisteen takia, ja se on asiakkaidemme keskuudessa todella pidetty. Arvasimme siis, että suomalaiset kyllä innostuvat paistopistetempauksestamme, mutta sen suosio pääsi silti yllättämään! Paistopisteellä on ollut syyskuussa kuhinaa, kun asiakkaamme ovat hakeneet ilmaisia herkkujaan, kertoo markkinoinnin ja kampanjoinnin johtaja Meri Aalto.

Kupongeissa oli kattavasti tarjolla Lidlin paistopisteen eri tuotteita. Yhdessä kupongissa oli vaihtoehtona aina neljä eri tuotetta, joista sai valita mieluisensa. Eniten Lidleistä haettiin omenataskua, jonka resepti on vegaaninen. Viiden suosituimman tuotteen joukkoon kuului lisäksi berliininmunkki, korvapuusti, voicroissant ja juustokierre.

– Omenatasku pesi tässä kisassa perinteisemmät paistopisteen suosikit berliininmunkin, korvapuustin ja voicroissantin. Paistopisteruletti on tarjonnut mainion tilaisuuden testata matalalla kynnyksellä paistopisteen eri tuotteita, ja asiakkaat ovatkin löytäneet uusia suosikkejaan. Olemme muokanneet omenataskun reseptiä niin, että se sopii vegaaniseen ruokavalioon. Omenatasku maistuu vauvasta vaariin, ja se on mainio valinta kahvitarjoiluille, Aalto kertoo.

Lidl on hiljattain uusinut paistopisteensä ilmettä ja esillepanoa. Vitriineissä on pastellinsävyisiä somisteita, ja ne on jaettu kolmeen eri kategoriaan. Snägäri tarjoilee street food -tyylisiä pikkusuolaisia kuten pizzaa ja hodareita, pyöreät ja makeat -hyllystä taas löytyvät donitsit ja munkit makean ystäville. Vierailevat tähdet -osio taas notkuu kausittain vaihtuvia erä- ja sesonkituotteita.