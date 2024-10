Kansaneläkeindeksi tuo 1,0 prosentin korotuksen vain osaan Kelan etuuksista – monet etuudet pysyvät vuoden 2024 tasolla

Suurin osa Kelan etuuksista on sidottu kansaneläkeindeksiin. Kansaneläkeindeksi seuraa elinkustannusindeksiä, jonka Tilastokeskus laskee keskeisten hyödykkeiden hintatietojen perusteella. Näin etuuksien ostovoima pyritään säilyttämään hintojen muuttuessa.

Lain mukaan Kelan täytyy vahvistaa lokakuun loppuun mennessä seuraavan kalenterivuoden kansaneläkeindeksin pisteluku. Nyt pisteluku on vahvistettu, ja vuonna 2025 se on 1930. Tänä vuonna pisteluku oli 1911. Pisteluku siis kasvaa 1,0 %, ja pistelukuun sidottujen etuuksien euromääriä korotetaan vastaavasti. Indeksitarkistusta ei kuitenkaan tehdä etuuksiin, jotka on jäädytetty hallituksen päätöksellä vuosiksi 2024–2027.

Kansaneläkeindeksin perusteella seuraavia Kelan etuuksia korotetaan 1,0 prosenttia 1.1.2025 alkaen: kansaneläke, takuueläke, rintamalisät, perhe-eläkkeet, vammaisetuudet, sotilasavustuksen perusavustus, toimeentulotuen perusosa ja lääkkeiden vuosiomavastuu. Korotusten suuruus ja euromäärät etuuksittain esitetään taulukossa tiedotteen lopussa. Lääkekorvausten alkuomavastuu nousee vuodenvaihteessa 50 eurosta 70 euroon, ja se sidotaan jatkossa kansaneläkeindeksiin.

Indeksitarkistusta ei tehdä vuonna 2025 seuraaviin Kelan etuuksiin: työmarkkinatuki ja peruspäiväraha, lastenhoidon tuet ja opintoraha sekä sairauspäivärahan, osasairauspäivärahan, vanhempainpäivärahan, erityishoitorahan, luovutuspäivärahan ja kuntoutusrahan vähimmäismäärät. Näiden euromäärät pysyvät samoina kuin vuonna 2024. Myöskään yleisen asumistuen ja eläkkeensaajan asumistuen määräytymisperusteisiin ei tehdä indeksitarkistuksia vuonna 2025.

Etuuksien euromäärät ja tulorajat 1.1.2025 alkaen

Etuuksien suuruuteen vuonna 2025 voivat vaikuttaa myös muut hallituksen esittämät muutokset. Hallitus on esittänyt muun muassa työttömyysturvan peruspäivärahan korotusosien poistamista vuonna 2025. Kela tiedottaa etuuksien ensi vuoden euromääristä ja niihin liittyvistä tulorajoista uudelleen vuoden lopussa, kun kaikki Kelaa koskevat hallituksen esitykset on käsitelty.

Oheisessa taulukossa on esitetty etuuksien ja tulorajojen euromääriä vuonna 2025:

Etuuksien euromääriä ja tulorajoja 1.1.2025 alkaen

Lue lisää

Kansaneläkeindeksi

Sosiaaliturvaan tulevat muutokset