SDP:n Mika Kari: Miksi reservin ikärajojen nosto ei etene?

– Tällä hetkellä reservin ikäraja on johtajakoulutuksen saaneilla 60 vuotta ja miehistöllä 50 vuotta. Sanna Marinin (sd.) pääministerikaudella käynnistettiin parlamentaarisen työryhmän aloitteesta hanke näiden ikärajojen nostamiseksi. Näin voitaisiin paremmin vastata Puolustusvoimien lisääntyneeseen työmäärään ja tehtäviin. Asiasta on kirjaus myös Petteri Orpon (kok.) hallituksen ohjelmassa. Lisäksi reserviläisjärjestöistä on tullut toiveita siitä, että palveluksessa voisi olla nykyistä pidempään toimintakyvyn salliessa. Kaikki siis kannattavat muutosta, mutta jostain syystä asia ei etene, Kari kertoo.

Viime vaalikaudella toimineen parlamentaarisen työryhmän mukaan nykyään on yhä enemmän reserviläisiä, joiden toimintakyky on hyvällä tasolla myös reservin ikärajojen täyttyessä. Työryhmän mietinnön mukaan ikärajaa nostamalla saataisiin pidettyä toimintakykyiset osaavat reserviläiset pidempään Puolustusvoimien reservissä. Näin kokeneita ja osaavia reserviläisiä pystyttäisiin käyttämään aiempaa joustavammin Puolustusvoimien tehtäviin. Kirjallisessa kysymyksessään Kari kysyy, miksi hallituksen esityksen antaminen on viivästynyt, ja milloin esitys olisi etenemässä eduskuntaan.

– Erityisesti nykyisessä turvallisuustilanteessa tarve osaaville ja kokeneille reserviläisille on suuri. Tarvitsemme suurempia kertausharjoitusmääriä, Nato-jäsenyyden myötä Puolustusvoimien tehtävät ja työmäärä ovat lisääntyneet, ja kiinnostus vapaaehtoiseen maanpuolustustoimintaan on kasvanut. Lisäksi on arvioitu, että uudistus lisäisi myös jo entisestään korkeaa maanpuolustustahtoa, Kari päättää.