Vihreät Helsingin talousarviolaskelmista 2025: Helsingissä lisättävä rahaa koulutukseen, joukkoliikennelippuihin ja kulttuuriin sekä jatkettava palkkakehitysohjelmaa Orpon hallituksen leikkausten vaikutusten torjumiseksi

“Helsingin ensi vuoden talousarviossa on turvattava koulutuksen ja etenkin ammatillisen koulutuksen rahoitus ja torjuttava hallituksen leikkauksia. Koulutuksesta leikkaaminen on äärimmäisen lyhytnäköistä ja se lisäisi lasten ja nuorten välistä eriarvoisuutta. Ammatillisen koulutuksen tarve on viime vuosina lisääntynyt eikä meillä ole varaa tinkiä lähiopetuksesta yhtään enempää”, toteaa Helsingin vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Amanda Pasanen.

Orpon hallituksen päätös nostaa joukkoliikenteen arvonlisäveroa on johtanut siihen, että kokoomusjohtoinen HSL suunnittelee korotuksia joukkoliikenteen lippujen hintoihin. Helsinkiläisten eniten käyttämien joukkoliikenteen AB-lippujen hintoja on HSL:n toiminta-aikana nostettu suhteellisesti eniten. Lipunhintojen jatkuva korotus ei Vihreiden näkemyksen mukaan ole ratkaisu HSL:n haasteisiin.

“Vihreät eivät hyväksy heikennyksiä joukkoliikenteeseen ja lippujen hintojen korotuksia. Helsingillä tulee olla oman budjettinsa laatimisessa valmius nostaa kuntien joukkoliikenteestä maksamaa kuntaosuuttaan, jolloin maksajana eivät toimi lippuja ostavat joukkoliikenteen käyttäjät. HSL:n suunnittelema lippujen hintojen nostaminen on ristiriidassa sen kanssa, että HSL tavoittelee matkustajamäärien nousua”, Pasanen jatkaa.

Helsingin ensi vuoden budjettilaskelmissa ei Vihreiden pettymykseksi ole varattu lainkaan rahoitusta osaajapulasta kärsivien ammattiryhmien palkkakehitysohjelmaan, jolla on aiempina vuosina nostettu esimerkiksi varhaiskasvatuksen ammattilaisten palkkoja. Vihreät aikovat neuvotteluissa ajaa palkkakehitysohjelman palauttamista henkilöstöpulan vähentämiseksi ja kaupunkilaisten arjen kannalta tärkeiden palveluiden toimivuuden varmistamiseksi.

Suomen hallitus on toteuttamassa mittavia leikkauksia kulttuurin rahoitukseen. Kulttuuriala työllistää tällä hetkellä suoraan noin 136 000 ihmistä ja tapahtuma-ala noin 200 000. Valtaosa näistä ihmisistä elää ja työskentelee Helsingissä. Petteri Orpon hallitus on esittänyt 17,4 miljoonan euron leikkauksia taiteesta ja kulttuurista.

“Helsinki on kulttuurin pääkaupunki ja nyt monipuoliset kulttuuripalvelumme ja kulttuurialan työpaikat ovat vaarassa. Orpon hallituksen kulttuurin leikkaukset uhkaavat aiheuttaa mittavaa työttömyyttä ja kulttuuritarjonnan supistumista etenkin Helsingissä. Vihreiden tavoitteena on nostaa Helsingin myöntämiä kulttuuriavustuksia niin esittävän taiteen valtionosuutta saaville kuin vapaan kentän kulttuuritoimijoille”, linjaa vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Amanda Pasanen

Yllä mainittujen asioiden lisäksi vihreiden tavoitteena on turvata investoinnit raiteisiin, pyöräilyyn ja kävelyyn, jotta Helsinki voi saavuttaa ilmastotavoitteensa.

Virkakunnan laskelmat Helsingin vuoden 2025 talousarvioksi julkaistiin tällä viikolla ja poliittisten ryhmien väliset neuvottelut Helsingin ensi vuoden talousarviosta ovat käynnistymässä. Kaupunginvaltuusto päättää Helsingin talousarviosta marraskuun loppupuolella.