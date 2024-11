Tulorekisterissä voi hakea myös osasairauspäivärahaa ja vuosilomakustannuskorvausta 1.1.2025 alkaen

Tulorekisterissä voi jo nyt hakea sairauspäivärahaa, vanhempainpäivärahoja, kuntoutusrahaa ja perhevapaakorvausta. Vuodenvaihteen jälkeen tulorekisterissä voi hakea myös osasairauspäivärahaa ja vuosilomakustannuskorvausta.

Kela voi ottaa vastaan tulorekisteristä vain sellaisia osasairauspäiväraha- ja vuosilomakustannuskorvaushakemuksia, joihin liittyvät ilmoitukset on tehty tulorekisterissä aikaisintaan 1.1.2025. Vuoden 2024 puolella lähetetyt hakemukset eivät välity Kelaan.

Miten työnantaja voi saada ja hakea osasairauspäivärahaa ja vuosilomakustannuskorvausta?

Kela maksaa osasairauspäivärahan työnantajalle, joka maksaa työntekijälle osa-aikatyöstä kokoaikatyön mukaista täyttä palkkaa. Hakemuksen lisäksi työnantajan on ilmoitettava Kelaan osa-aikatyösopimuksen tiedot Työnantajan asiointipalvelussa. Liitteeksi tarvitaan lääkärintodistus A tai lääkärinlausunto B, jonka on kirjoittanut työterveyslääkäri tai muuten työolosuhteet hyvin tunteva lääkäri.

Vuosilomakustannuskorvaukseen on oikeus työnantajalla, joka on velvollinen maksamaan työntekijälle vuosilomapalkkaa tai lomakorvausta siltä ajalta, jolta työntekijä on saanut vanhempainpäivärahaa. Työntekijälle voi kertyä vuosilomaa raskaus- ja vanhempainvapaapäiviltä yhteensä enintään 160 arkipäivältä. Jos työntekijä jää erityisraskausvapaalle, hänelle kertyy tämän lisäksi vuosilomaa koko erityisraskausvapaan ajalta.

Tulorekisterin verkkosivuilla (vero.fi) on ohjeet, mitä tietoja työnantajan pitää antaa palkkatietoilmoituksella silloin, kun hän hakee osasairauspäivärahaa ja vuosilomakustannuskorvausta. Sivuilta löytyvät ohjeet myös sairauspäivärahan, vanhempainpäivärahojen, kuntoutusrahan ja perhevapaakorvauksen hakemiseen.

Lue lisää

