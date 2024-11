ELY-keskus myönsi Pohjois-Karjalan yrityksille ja yhteisöille kehittämisrahoitusta heinä–syyskuussa yli 5,3 miljoonaa euroa

ELY-keskus myönsi vuoden 2024 heinä–syyskuun aikana Pohjois-Karjalan yrityksille ja yhteisöille yhteensä yli 5,3 miljoonaa euroa erilaista kehittämisrahoitusta. Suurin osa tästä, n. 2,6 miljoonaa euroa, oli yrityksen kehittämisavustusta. Maaseuturahastosta myönnettiin maaseudun yritys- ja kehittämishankkeisiin tukea yhteensä lähes 2 miljoonaa euroa.

”Rakennusalan yritysten merkittävät kehittämisinvestoinnit vahvistavat luottamusta orastavaan nousuun. Pielisen Karjalan elintarviketeollisuuden vahva kehitys jatkuu,” toteaa Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ylijohtaja Ari Niiranen tyytyväisenä.

”Maatalouden tulevaisuuden kannalta myönteistä on nuoren viljelijän aloitustukihakemusten määrä tänä vuonna tilanteessa, jossa maakunnan meijeriteollisuus on vahvistumassa. Yritysrahoituksen saatavuus on hyvä, joten muun rahoituksen järjestyessä rahoituskelpoiset hankehakemukset ELY-keskukseen ovat tervetulleita,” kannustaa Niiranen.

ELY-keskuksen avustukset ja tuet ovat merkittävimpiä julkisia rahoitusvälineitä Pohjois-Karjalan pk-yritysten ja alueen kehittämisessä.

Lisätietoja ja tarkemmat tiedot rahoituspäätöksistä ajalta 1.7.–30.9.2024 löytyvät liitteenä olevasta rahoituskatsauksesta.

Yrityksen kehittämisavustuksella tukea mm. rakennusalalle ja elintarviketeollisuuteen

ELY-keskus myönsi 1.7.–30.9.2024 yrityksen kehittämisavustusta Pohjois-Karjalaan yhteensä n. 2,6 miljoonaa euroa seitsemälle eri hankkeelle.

Suurin avustus, n. 1,3 miljoonaa euroa, kohdistui joensuulaisen Pielisen Betoni Oy:n tuottavuuden kehittämishankkeelle.

Yrityksen kehittämisavustuksen kysyntä hiljeni kesäksi. Yrityksen kehittämisavustushakemuksia jätettiin heinä–syyskuun aikana kymmenen kappaletta ja hakemusten yhteenlaskettu haetun avustuksen määrä oli noin 4,3 miljoonaa euroa. Euromääräisesti tarkasteltuna vähennystä aiempiin kahteen vuoteen verrattuna oli noin kolmannes.

Suurimmat rahoitetut hankkeet v. 2024 kolmannella vuosineljänneksellä:

Pielisen Betoni Oy, Tuottavuuden kehittämishanke, Joensuu, 1 316 293 €

Carbonaide Oy, Carbonaide-teknologian kaupallistaminen kansainvälisille markkinoille, Joensuu, 572 140 €

Pielispakari Oy, Herkules-projekti, tehoa ja tuottavuutta, Nurmes, 476 130 €

Maaseuturahaston rahoitus- ja maksupäätösten teko päässyt hyvin käyntiin

Vuoden 2024 heinä–syyskuussa maaseuturahastosta myönnettiin yritystukea yhteensä n. 568 tuhatta euroa 21 eri hankkeeseen ja hanketukea yli 1,3 miljoonaa euroa 27 eri hankkeeseen. Nuoren viljelijän aloitustukea myönnettiin yhdelle hakijalle yhteensä 40 000 euroa.

Nuoren viljelijän aloitustukihakemuksia on tullut ilahduttava määrä tänä vuonna.

Maaseuturahaston rahoituspäätöksiä tehdään jatkuvasti ja hankkeiden toteutukset ovat monessa paikkaa käynnissä. Maaseuturahaston investointitukipäätöksiä ei tehty heinä–syyskuussa.

Luonnon monimuotoisuuden edistämiseen liittyvien kehittämishakkeiden teemahaku on käynnissä Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelman (JÄSMY) alueella.

Suurimmat maaseuturahaston yritystuet ajalla 1.7.–30.9.2024:

Koneurakointi Pehkonen Oy: Haketusliiketoiminnan laajentaminen, Juuka, 360 000 €

Lieksan Laatuherkut Oy: Liiketoiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen, Lieksa, 34 500 €

Peltokuusela: Klapikuivaamo, Liperi, 31 648 €

Suurimmat maaseuturahaston hanketuet ajalla 1.7. – 30.9.2024:

Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys r.y.: Kestävät ratkaisut valuma-alueilla, Liperi, 299 684 €

Itä-Suomen yliopisto: Monipaikkaisten Pohjois-Karjala - Potentiaalipuheista tekoihin!, Joensuu, 286 002 €

ProAgria Itä-Suomi ry: Yhteistyöllä kannattavuutta, Liperi, 205 032 €

Hankerahoituksella tuettiin rakennusalan kehittämistä, kiertotaloutta ja ennallistamista

EU:n hankerahoitusta (Euroopan sosiaalirahasto ESR+, Euroopan aluekehitysrahasto EAKR, Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto JTF) kohdennettiin heinä–syyskuussa kolmelle eri hankkeelle yhteensä n. 686 tuhatta euroa.

Euroopan sosiaalirahaston rahoitus on edennyt odotettuakin vauhdikkaammin. Rahoitus on aktiivisessa käytössä.

Erityisesti maahanmuuttajiin ja jatkuvaan oppimiseen kohdistuu paljon hankkeita. Ihmisten osallisuutta ja toimintakykyä parantavia hankkeita kuitenkin edelleen mahtuu rahoitukseen. Samoin energiatehokkuuteen, ilmastonmuutokseen ja huoltovarmuuden sekä kiertotalouden kehittämishankkeita odotamme 14.3.2025 päättyvään hakuun saavamme lisää.

Turvetuotannosta vapautuvien soiden ennallistamishankkeiden rahoituksen suhteen alkaa olla kiire, viimeinen haku rahoitukseen tulee päättymään näillä näkymin ensi keväänä. Hankkeille on käynnissä jatkuva haku 14.3.2025 saakka.

Rahoitetut kehittämishankkeet ajalla 1.7. – 30.9.2024: