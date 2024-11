Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan sd-edustajat: Työttömyysturvan leikkausten kolmas aalto jatkaa samojen ihmisten arjen kurjistamista

- Nämä leikkaukset aiheuttavat merkittäviä negatiivisia taloudellisia yhteisvaikutuksia niille työttömille, jotka ovat jo kärsineet aikaisempien leikkausten vaikutuksista. Kannustavan korotusosan poistolla on myös työllistymistä hidastavia työllisyysvaikutuksia. Korotusosa on sovittu työmarkkinajärjestöjen keskinäisellä sopimuksella työttömien positiiviseksi kannusteeksi osallistua työllistymistä edistäviin aktiivitoimiin ja osaamisen kehittämiseen. Nyt hallitus yksipuolisesti poistaa senkin, kertoo kansanedustaja Lauri Lyly

- Erityisesti korotusosien leikkaukset osuvat jälleen lapsiperheisiin ja lisäävät lapsiperheköyhyyttä. Aktiiviajan korotusosia saaneiden lasten määrä oli vuonna 2023 yli 35 000. Eli yli kolmekymmentä tuhatta lasta tulee olemaan entistä heikommassa tilanteessa. Hallituksen linja on kova ja kylmä, sanoo kansanedustaja Timo Suhonen ja jatkaa:

- Tämä on jälleen kerran yksi hallituksen hölmöydestä viestivä päätös. Korotusosat on ollut helppo teknisesti toteuttaa ja lisäksi rahoituksesta ovat huolehtineet työnantaja sekä palkansaajat. Eli kyseessä ei ole edes merkittävä säästö hallituksen budjettiin. Nyt hallitus yksipuolisesti sanelee niiden poistosta, vaikka asiasta on aikoinaan päätetty kolmikantaisesti.

- Esitys on omiaan lisäämään ja pitkittämään Suomen kansatalouden matalasuhdannetta ja taittavan kotimaista kulutuskysyntää. Hallitus haluaa tietoisesti tuhota puskureita, joilla työvoimasta on pidetty huolta myös huonoina aikoina, kuten haastavissa talouden suhdannetilanteissa. Nyt työvoima jätetään oman onnensa nojaan, kun harkitut mekanismit kylmästi vain lopetetaan – lyhytnäköisten näennäissäästöjen toivossa, sanoo kansanedustaja Juha Viitala.

- Pitkäaikaistyöttömille liikkuvuusavustuksen poisto heikentää suuresti hakeutumista yli 200 kilometrin päähän kodista töihin. Mielestämme avustusta olisi ennemmin pitänyt kehittää, kuin poistaa, jotta saamme pitkäaikaistyöttömien määrän kääntymään laskuun. Meidän tulee pystyä huomioimaan päätöksissä, että alueiden ja työmarkkinoiden eriytyminen ajaa työvoimaa liikkuvuusloukkuun, kun asuntojen arvot romahtavat, päättää kansanedustaja Piritta Rantanen.