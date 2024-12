Tutkimus: Etäkuntoutus voi olla yhtä vaikuttavaa kuin kasvokkainen kuntoutus – parantaa saavutettavuutta etenkin syrjäseuduilla

Kuntoutusta saamenkielisille -projekti: kutsu palveluntuottajien markkinakartoitukseen ja infotilaisuuteen 16.12.2024 4.12.2024 10:45:00 EET | Tiedote

Kutsu 4.12.2024 Kuntoutusta saamenkielisille -projekti: kutsu palveluntuottajien markkinakartoitukseen ja infotilaisuuteen 16.12.2024 Kelan Kuntoutusta saamenkielisille -projektissa kehitettävä ja kokeiltava kuntoutuspalvelu on edennyt markkinakartoituksen vaiheeseen, ja siitä on julkaistu tietopyyntö Hilmassa (hankintailmoitukset.fi). Kuntoutuspalvelu on tarkoitettu 18–67-vuotiaille saamenkielisille asiakkaille, joilla on mielenterveyden haasteita. Kuntoutuksessa tähdätään trauma- ja mielenterveysoireista aiheutuvien haasteiden ymmärtämiseen sekä jaksamisen, toimintakyvyn ja arjenhallintataitojen vahvistamiseen. Kuntoutuksen keston on alustavasti suunniteltu olevan 12 kuukautta. Kuntoutuksen toteuttaminen alkaa mahdollisesti vuoden 2026 alussa. Kuntoutuksessa huomioidaan asiakkaan yksilölliset tarpeet ja se voidaan toteuttaa tarpeiden mukaan asiakkaan omissa arjen ympäristöissä, palveluntuottajan toimipisteessä tai kuvapuheluina. Kuntoutus sisältää yksilöllisiä tapaamisia ja ryhmätapa