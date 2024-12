Työnantaja, nämä asiat muuttuvat vuonna 2025

Työnantajan päiväraha- ja korvauspalvelu korvasi Työnantajan asiointipalvelun joulukuun alussa. Suomi.fi-valtuudet säilyvät samana, mutta kannattaa tarkistaa, ovatko määräaikaiset valtuudet voimassa vielä vuodenvaihteen jälkeen.

Lokakuun 2025 alusta alkaen Kelan tukia ei voi enää hakea eSARA-tiedostoina, joten e-SARA-tiedostojen käyttäjien pitää siirtyä hakemaan etuuksia tulorekisterissä. Tätä varten palkkaohjelma kannattaa pian laittaa kuntoon.

Vuosi 2025 tuo muutoksia myös sairaus- ja osasairauspäivärahaan ja kuntoutusrahaan. Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen, jonka mukaan näiden etuuksien laskukaava muuttuu, mikä monessa tapauksessa pienentää myös työnantajille maksettavan etuuden määrää.

Tammikuusta alkaen työterveyshuollon korvausten edellytyksenä oleva työpaikkaselvitys voidaan tehdä myös etänä. Jatkossa myös kaikista etäpalveluina annetuista hoito-ohjeista ja neuvoista pitää ilmoittaa korvaushakemukseen toimintatiedot ja kustannukset.

Muutoksia etuuksien hakemiseen

Uusi Työnantajan päiväraha- ja korvauspalvelu sujuvoittaa asiointia

Työnantajan päiväraha- ja korvauspalvelu otettiin käyttöön joulukuun alussa. Uusi palvelu korvasi Työnantajan asiointipalvelun. Päiväraha- ja korvauspalvelun kehittäminen jatkuu vuonna 2025. Kevään aikana palveluun tulee myös mahdollisuus lähettää liitteitä.

Lue lisää Työnantajan päiväraha- ja korvauspalvelusta

Tutustu Työnantajan päiväraha- ja korvauspalvelun ohjeisiin

Määräaikaiset Suomi.fi-valtuudet täytyy tarkistaa ja tarvittaessa uusia

Työnantajan päiväraha- ja korvauspalveluun käyvät samat Suomi.fi-valtuudet kuin aiempaan asiointipalveluun. Nyt kannattaa kuitenkin tarkistaa, ovatko määräaikaiset valtuudet vielä voimassa vuodenvaihteen jälkeen.

Lue lisää Suomi.fi-valtuuksien uusimisesta

Tulorekisteri korvaa eSARA-tiedostoilla hakemisen

Ilmoitin.fi-palvelun kautta lähetettävien eSARA-tiedostojen käyttö päättyy vanhenevan tekniikan vuoksi 30.9.2025. Työnantajat, jotka hakevat Kelan etuuksia eSARA-tiedostoina, täytyy siirtyä hakemaan niitä tulorekisterissä. Tähän tarvitaan palkkaohjelma, josta voi lähettää palkkatietojen lisäksi myös poissaolotietoja tulorekisteriin. Palkkaohjelma kannattaa hoitaa nyt kuntoon.

Lue lisää etuuksien hakemisesta tulorekisterissä

Osasairauspäivärahaa ja vuosilomakustannuskorvausta voi ensi vuonna hakea tulorekisterissä

Tulorekisterissä voi hakea yhä useampaa Kelan etuutta. Tammikuun alusta alkaen tulorekisterissä voi hakea myös osasairauspäivärahaa ja vuosilomakustannuskorvausta. Näihin etuuksiin liittyvät ilmoitukset voi tehdä tulorekisteriin aikaisintaan 1.1.2025. Vuoden 2024 puolella tulorekisterissä tehdyt näiden etuuksien hakemukset eivät välity Kelaan.

Lue lisää näiden etuuksien hakemisesta tulorekisterissä

Muutoksia etuuksiin

Sairauspäivärahojen ja kuntoutusrahan laskukaava muuttuu

Sairaus- ja osasairauspäivärahan ja kuntoutusrahan laskukaava muuttuu 1.1.2025. Muutos pienentää myös työnantaja-asiakkaille maksettavien päivärahojen määrää silloin, kun työntekijän vuositulot ovat suuremmat kuin 28 241 euroa.

Lue lisää laskukaavan muutoksesta

Sairauspäivärahojen ja kuntoutusrahojen ikäraja nousee

Sairauspäivärahan, osasairauspäivärahan ja kuntoutusrahan alaikärajat nousevat 16 vuodesta 18 vuoteen vuoden 2025 alussa. Muutos koskee myös kuntoutustukea, työkyvyttömyyseläkettä, osakuntoutusrahaa ja nuoren kuntoutusrahaa.

Lue lisää ikärajojen muutoksesta

Lue myös nuorten ammatilliseen kuntoutukseen tulevista muutoksista

Työpaikkaselvityksen voi tehdä myös etänä – jatkossa kaikista etäpalveluina annetuista hoito-ohjeista ja neuvoista ilmoitetaan kustannukset ja toimintatiedot

Tammikuun 2025 alusta alkaen Kela hyväksyy myös etäpalveluna suoritetun työpaikkaselvityksen. Jatkossa myös kaikista etäpalveluina annetuista hoito-ohjeista ja neuvoista pitää korvaushakemuksessa ilmoittaa kustannukset ja toimintatiedot.

Lue lisää työterveyshuollon korvauksiin tulevista muutoksista

Työterveyshuollon korvausten uudet laskennalliset enimmäismäärät on vahvistettu

Kela on vahvistanut työterveyshuollon korvausten laskennalliset enimmäismäärät työnantajille vuodelle 2024 ja yrittäjille vuodelle 2025. Nyt vahvistettuja enimmäismääriä käytetään työnantajan tilikauden 2024 korvaushakemusten ratkaisuissa. Yrittäjien uusia enimmäismääriä käytetään, kun korvataan yrittäjille vuonna 2025 syntyneitä työterveyshuollon kustannuksia.

Työterveyshuollon korvauksia kannattaa hakea alkuvuodesta, koska silloin välttää syksyn käsittelyruuhkan.

Lue lisää yrittäjän itselleen järjestämän työterveyshuollon korvauksen määrästä

Lue lisää työnantajan työntekijöilleen järjestämän työterveyshuollon korvauksen määrästä

Muutoksia työnantajan maksuihin

Sairausvakuutusmaksut nousevat

Työnantajan sairausvakuutusmaksu on 1,87 prosenttia vuonna 2025. Maksu on 0,71 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuonna 2024.

Lue lisää vuoden 2025 sairausvakuutusmaksuista (stm.fi)

Työeläkevakuutusmaksuihin korotus

Työnantajan keskimääräinen työeläkevakuutusmaksu vuonna 2025 on 17,38 prosenttia. Vuonna 2020 työeläkevakuutusmaksun tasoa alennettiin koronaepidemian vuoksi poikkeuksellisesti kesken vuotta. Työeläkemaksun alennuksesta syntynyt vaje maksukertymään kompensoidaan korottamalla työnantajan työeläkevakuutusmaksua vuosina 2022─2025. Vuonna 2025 keskimääräinen työnantajan maksu sisältää tilapäisen alennuksen takaisinmaksusta aiheutuvaa korotusta 0,45 prosenttiyksikköä.

Lue lisää vuoden 2025 työeläkevakuutusmaksuista (stm.fi)

Ajankohtaista tietoa työnantajille

Työnantajainfosta ajankohtaista tietoa

Kela julkaisee noin 11 kertaa vuodessa Työnantajainfo-uutiskirjeen. Uutiskirje tarjoaa ajankohtaista tietoa Kelan etuuksista ja palveluista työnantajille ja niiden palveluntuottajille. Uutiskirjeessä on myös ruotsinkielinen osio.

Tilaa Työnantajainfo-uutiskirje

Neuvontaa työnantajille

Kelan asiantuntijat neuvovat työnantajia puhelimitse ja chatissä. Jos asia ei ole kiireellinen, voi neuvoa kysyä myös suojatulla sähköpostilla.

Työnantajalinja

puh. 020 692 241

ma–pe klo 9–15

Työterveyshuollon korvaukset

puh. 020 634 4907

ma klo 12–16 ja ti–pe klo 9–12

tyoterveyshuolto@kela.fi

Kansainväliset tilanteet

puh. 020 634 0200

ma–pe klo 10–15

Tekninen tuki

puh. 020 634 7787

ma–pe klo 7–17

tekninentuki@kela.fi

Joulun ja uudenvuoden aukioloajat

Kelan asiakaspalvelu on joulun ja uudenvuoden aikaan normaalisti auki arkena. Poikkeuksena on uudenvuodenaatto 31.12., jolloin asiakaspalvelu on auki seuraavasti:

Työnantajalinja klo 9–13

Kansainväliset tilanteet klo 10–13

Tekninen tuki klo 7–13

Asiakaspalvelu on suljettu 24.–26.12.2024 ja 1.1.2025 ja 6.1.2025.

Lue lisää asiakaspalvelusta työnantajille

Mukavaa joulua ja onnea vuoteen 2025!