Kesätyöhaku käynnissä – Lidlillä yli tuhat paikkaa auki

Lidlin kesätyöhaku starttaa heti uudenvuoden jälkeen torstaina 2.1. Kesätyötä on tarjolla yli tuhannelle. Paikkoja on avoinna eniten myymälöissä eri puolilla Suomea sekä kolmessa jakelukeskuksessa. Lidlin jakelukeskukset sijaitsevat Järvenpäässä, Janakkalassa ja Laukaassa. Myös pääkonttorilla Espoossa on avoinna muutama kesätyöpaikka.

– Kesä on tärkeä sesonki ruokakaupassa ja kesätyöntekijät ovat avainroolissa se onnistumisessa. Myymälöissä ja varastoilla odotetaan innolla uusia työkavereita. Kesätyö on hieno mahdollisuus myös työnantajalle. Me tutustumme uusiin tekijöihin ja saamme mahdollisuuden näyttää mitä työ meillä ja kaupan alalla pitää sisällään, Lidlin HR-johtaja Heli Hassinen-Biberger kertoo.

Kesätyöpaikat on ilmoitettu verkkosivulla tyopaikat.lidl.fi/kesatyo. Hakuaika on pääsääntöisesti 2.–19.1.2025. Lidlissä kesätyö alkaa tyypillisesti touko-kesäkuussa ja kestää elokuulle.

Myöhemmin keväällä tulevat hakuun 14­–17-vuotiaille tarkoitetut Tutustu ja tienaa -kesäharjoittelupaikat. Kyseessä on kahden viikon palkallinen kesäharjoittelu, jonka tarkoituksena on antaa nuorille mahdollisuus kokeilla työelämää.

Kesätyötä saadakseen ei tarvitse olla konkari – asenne ratkaisee

Lidlissä kesätyöntekijöiltä ei vaadita aiempaa työkokemusta, vaan työhön saa kattavan perehdytyksen.

– Meillä kesätyöntekijät tekevät lähtökohtaisesti kaikkia niitä tehtäviä, joita vakituisetkin tekevät. Myymälässä asiakaspalvelua, hyllyttämistä, paistamista, siistimistä ja kassatyötä sekä varastolla tyypillisesti keräilyä. Kaikkiin tehtäviin perehdytetään ja kesätyöntekijöiden kohdalla panostetaan erityisesti valmentavaan työkulttuuriin, Hassinen-Biberger sanoo.

Mutta miten saada kesätyö, jos kokemusta ei vielä ole? Hassinen-Biberger neuvoo kertomaan hakemuksessa, mistä on kiinnostunut ja miten pystyy käyttämään omaa osaamista hakemassaan työssä.

– Hakemuksessa kannattaa kertoa, miksi on kiinnostunut työstä Lidlin myymälässä tai jakelukeskuksessa. Voi tuoda esille myös sitä, mitä haluaisi oppia. Itsestään voi kertoa antamalla esimerkkejä opintojen aikaisista ryhmätöistä tai arkielämän tilanteista, joissa on toiminut asiakaslähtöisesti. Vaihtoehtoisesti voi avata omaa roolia esimerkiksi harrastuksissa, Hassinen-Biberger vinkkaa.